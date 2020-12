Il Famila soffre ma vince: ora l’ultima sfida della bolla

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella giornata di ieri, il Beretta Famila Schio ha trionfato, come da pronostico, sulle lettoni del TTT Riga. Nonostante qualche brivido e nonostante la stanchezza dopo il match di martedì, le Orange hanno portato a casa una sofferto 76-72.

Subito il Famila era partito forte, giocando un basket di alto livello ed arrivando ad un vantaggio di 19 punti a metà gara; al rientro dagli spogliatoi, Riga non ha ceduto ed ha iniziato una gande rimonta, portandosi fino al meno uno. Senza mai passare in svantaggio, le scledensi sono riuscite a contenere questa rimonta e a chiudere l’incontro con 4 punti di vantaggio.

Come accennato, dopo il sospiro di sollievo di ieri, è già tempo di tornare in campo: questa sera, alle ore 20, Schio affronterà le padroni di casa di Girona. Gli ultimi due scontri diretti sono avvenuti l’anno scorso, sempre durante la fase a gironi: all’andata vinse il Beretta per 58-55, al ritorno furono le spagnole a trionfare per 65-53. Finora, sia il Famila che Girona hanno accumulato una vittoria (su Riga) e una pesante sconfitta (contro Ekaterinburg). Per questi motivi, la partita di oggi si preannuncia molto equilibrata.

Risultati simili, destini simili: prevarrà chi, dopo 3 giorni agguerritissimi, avrà ancora l’energia e la testa adatte per un match così delicato. Schio dovrà dare il 100% per rompere l’equilibrio tra le due squadre, pur con il fattore campo a sfavore. Ma le Orange ci sono, pronte e cariche; palla a due alle 20, l’attesa è alle stelle.