Il Famila va in Europa con la Coppa Italia ancora “fresca”. Andata dei quarti a Praga

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria della Final Four di Torino dello scorso week end che il Beretta Famila Schio è pronto a salire in aereo e puntare dritto a Praga, in Repubblica Ceca, dove domani sera si apre la seconde fase dell’Euroleague Women di basket donne. Alla vigilia del match contro Usk Praga, riedizione della finalina per il bronzo di un anno fa sempre nella capitale ceca, in Altovicentino non si fanno i conti con i postumi della festa per il trofeo conquistato (la quarta Coppa Italia di fila), ma la “conta” delle presenti senza acciacchi o problematiche di altra natura, rivelati sibillinamente dal coach greco Georgios Dikaioulakos nell’intervista di presentazione pregara.

A sfidarsi allora domani sera (partita in programma alle 19) alla Kralovka Arena saranno la dominatrice del girone B, la padrone di casa che avranno a disposizione anche l’eventuale gara-3 sul parquet amico, forti di un record stagionale in Europa di 12 vittorie e soli due ko. Per il Famila, invece, camminato assai tribolato in questa stagione costellata di alti e bassi, anche se la qualificazione definitiva si è raggiunta con due turni di anticipo. Il ko finale a Valencia, però, ha fatto retrocedere al 4° posto del gruppo A le arancioni, assegnando loro quindi il peggiore degli accoppiamenti possibile.

Per il primo atto ancora fuori dai canestri Reisingerova, ci sarà disponibile Juhasz alle prese però con dolori alla schiena che ne stanno limitando l’impiego. Poi l’incognita di altre atlete non al meglio e, ancor più a incidere, forse, l’eccesso di impegni di altissimo livello che si sono concentrati in questa fase di annata sportiva: vedi le due battaglie di coppa recenti. Altro ingrediente poco gradito: l’imbattibilità assoluta di Usk nel palasport fin qui.

Per i tifosi da casa consueta diretta su Youtube in assenza di copertura televisiva, per il ritorno già annunciata la “movimentazione” di più centinaia di altovicentini e appassionati di pallacanestro del Veneto in vista di mercoledì 28 febbraio. Tutti pronti a sostenere Sottana e compagne nella caccia alla Final Four e quindi replicare l’impresa 2023. In caso di botta e risposta a suon di canestri tra le campionesse della Rep. Ceca e d’Italia, terzo e ultimo round senza altri appelli in data 6 marzo.

“Non sono preoccupato che la squadra debba passare in poche ore dai festeggiamenti per la Coppa Italia alla concentrazione per giocare a Praga. Penso – così il ct Dikaioulakos – che la difficoltà più grande sarà gestire la stanchezza: giochiamo 3 partite in 6 giorni con dei problemi di roster. Comunque abbiamo un gruppo solido, con tante giocatrici in grado di diventare protagoniste e lo hanno già dimostrato in stagione. Praga – conclude l’allenatore alla seconda annata a Schio – ha cambiato tanto ma ha sostituito le giocatrici chiave dell’anno scorso con altre con caratteristiche simili e ha potenziato la panchina: il loro rimane un gioco veloce e pericoloso. Sarà una sfida interessante”.