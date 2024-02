Dentista vicentino si sente male al tavolo di un bar: 64enne muore sul colpo

Sarà resa nota nelle prossime ore la data delle esequie di Tarcisio Menegozzo, medico dentista vicentino d’origine – aveva vissuto a lungo a Sandrigo – molto conosciuto in particolare a Gazzo, appena oltre il confine tra le province di Padova e Vicenza, dove ha svolto la professione odontoiatrica per quasi 35 anni nello studio in paese, in via Vittorio Emanuele. Viveva con la moglie e il figlio in un’abitazione del capoluogo berico, dove è morto improvvisamente sabato all’ora di pranzo.

Il 64enne è mancato in seguito a un malore – un probabile infarto – che lo ha sorpreso mentre si trovava fuori casa per una pausa dalle faccende legate alla sua professione. Si era recato in un bar della zona, e pochi attimi prima di venire colto dal malessere letale aveva ordinato da mangiare e da bere alla cameriera presente. Sarebbe stata la stessa dipendente ad accorgersi dell’uomo immobile al tavolo, dando l’allarme al 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vicenza dopo la squadra sanitaria d’emergenza del Suem 118, che ha tentato ogni possibile manovra di rianimazione per ripristinare il battito cardiaco del dentista vicentino. Una missione salvavita purtroppo vana, e per il dottor Menegozzo non si è potuto che procedere alla dichiarazione dell’avvenuto decesso, con i militari dell’Arma ad occuparsi di informare la Procura del tragico fatto, avvenuto in un esercizio pubblico. E, subito dopo, ai familiari, ignari della disgrazia.

La notizia della morte di Tarcisio Menegozzo, nel corso del week end, oltre che nel vicinato a Vicenza ha scosso anche la comunità di Gazzo Padovano, dove lo studio medico dentistico è frequentato da numerosi abitanti del luogo, e anche la piccola comunità di Ancignano, la frazione di Sandrigo dove il 64enne vicentino era cresciuto in gioventù. Proprio nella Casa del Signore di provincia sarà celebrato il funerale nella chiesa locale. Lunedì sera, invece, si è svolta una veglia di preghiera in memoria del libero professionista, celebrata nella chiesa di Sant’Andrea a Vicenza.

Oltre alla moglie Cristina e al figlio Sebastiano, dal week end scorso sono costernati per il prematuro addio allo stimato dentista i collaboratori e colleghi dello studio odontoiatrico che porta il suo nome.