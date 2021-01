Nuovo sito del Comune di Thiene: diventa la porta di accesso ai servizi digitali

E’ on line dal 13 gennaio il nuovo sito del Comune di Thiene, sempre più vicino al cittadino, che semplifica accesso e fruizione e propone nuovi servizi, in particolare riguardo ai pagamenti, rendendo il sito una vera e propria porta di accesso a tutta una serie di servizi digitali della pubblica amministrazione. My Portal 3.0, realizzato sulla piattaforma messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Veneto e con il supporto di Pasubio Tecnologia, la società pubblica che per l’Alto Vicentino costituisce il soggetto privilegiato per la Regione nello sviluppo digitale dei Comuni. Una vera e propria infrastruttura digitale, che conferma la scelta dell’innovazione dell’ente locale thienese, sempre più apripista anche per altre amministrazioni locali.

«E’ un traguardo importante – sottolinea il sindaco Giovanni Casarotto – nel percorso avviato due anni fa tra la Regione Veneto e il gruppo di cinque Comuni pilota tra cui Thiene, che ha sempre creduto nell’importanza di progetti condivisi per facilitare uno sviluppo uniforme delle innovazioni in tutti i Comuni dell’Alto Vicentino, comunità, quest’ultima, che dialoga in modo costruttivo da parecchi anni su tanti aspetti della gestione amministrativa, soprattutto legati ai servizi innovativi ai cittadini. Per questo Thiene ha aderito fin da subito al progetto pilota della Regione, contando sulla fattiva sinergia con Pasubio Tecnologia, che annovera tra i suoi soci ben 25 Comuni e che ringrazio anche in questa occasione per la collaborazione fornita».

«Ringrazio anche la Regione – aggiunge Casarotto – che da anni ha adottato la politica di sviluppare tecnologie a servizio dei Comuni, dai più piccoli ai più grandi, messe a disposizione gratuitamente, per dare la possibilità a tutti i cittadini di accedere in modo uguale ai servizi degli enti pubblici; sono convinto che questa è la strada maestra da percorrere per dare forza a tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo del nostro bellissimo territorio. Ciò che maggiormente cambia con My Portal 3.0 è la modalità di approccio che si pone in misura decisamente maggiore dal punto di vista dell’utente, che interpella il Comune per conoscerne i servizi e poterne così usufruire».

My Portal 3.0 è costruito seguendo le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, AGID, che definiscono regole di utilizzo, di architettura e di grafica coordinati per gli enti pubblici, con l’obiettivo di semplificare sempre più l’accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online, migliorando e facilitando più possibile la navigazione da parte del cittadino.

Per presentare la nuova piattaforma, era presente in video conferenza Francesco Calzavara, assessore regionale al bilancio con competenza sull’agenda digitale: «Oggi il comune di Thiene – ha detto – è l’esempio concreto della modalità collaborativa che come Regione del Veneto stiamo perseguendo ed incentivando nel campo della trasformazione digitale. Sono oltre 180 le amministrazioni locali che utilizzano il prodotto MyPortal, da comuni con poche migliaia di abitanti a grandi città. Questi sono la vera forza di un modello Veneto, che fa leva sulla partecipazione e l’inclusione del territorio nella strategia e programmazione digitale regionale».

«My Portal 3.0 – spiega Giampi Michelusi, assessore thienese all’innovazione tecnologica – è responsive, cioè perfettamente consultabile e utilizzabile attraverso cellulari e smartphone, ed è stato sviluppato con la possibilità del riuso, cioè può essere utilizzato anche da altri enti pubblici per determinati ambiti, come, ad esempio, i Comuni di Roma e di Bologna, ed è una vera porta di accesso ai servizi digitali. Si tratta, quindi, di un vero e proprio passo da gigante che Thiene ha compiuto nella direzione dell’accessibilità delle informazioni e dei servizi ora a portata di tutti».

La migrazione dal sito precedente all’attuale è stata impegnativa: gli uffici hanno lavorato al trasferimento e alla riorganizzazione dei dati di più di 32mila pagine; inoltre particolare attenzione è stata dedicata alle funzioni già presenti nel sito, in particolare per quello che riguarda la sezione dello sportello telematico polifunzionale.

Una novità di grande interesse per l’utente è rappresentata, inoltre, dalla possibilità, una volta entrati nel portale, di registrarsi attraverso i propri profili social e in questo modo selezionare le proprie preferenze e visualizzare tutte le notizie delle categorie di interesse, come scuola, viabilità e molto altro, non solo del proprio Comune, ma anche di tutti gli altri Comuni che hanno aderito e aderiranno a MyPortal 3.0.

«Se la registrazione viene effettuata con lo SPID – fa notare con soddisfazione Michelusi – il portale permette di utilizzare pienamente tutte le potenzialità offerte dal sito, accedere al proprio fascicolo personale, dove rimangono depositati tutti i procedimenti svolti con la PA, compreso PagoPa, il sistema di pagamento che ora permette di vedere lo storico dei propri pagamenti, di registrare le scadenze dei propri documenti per ricevere i promemoria in prossimità e non dimenticare il rinnovo. Ricordo che già oggi si può interagire in modo digitale con il Comune, utilizzando i servizi messi a disposizione dallo sportello telematico polifunzionale».

«MyPortal 3.0 e l’adozione del sistema MyPay e dei servizi digitali adottati – conclude Michelusi – stanno portando il Comune di Thiene all’interno dell’App IO, l’App dei servizi pubblici che consente di interagire con le pubbliche amministrazioni locali e nazionali. Siamo certi che il passaggio avverrà anche per tutti gli altri Comuni che fanno parte di Pasubio Tecnologia, in modo da poter sviluppare un significativo confronto tecnologico e una sinergia ad ampio raggio».