Il Famila vola in Europa: “sotterrate” le campionesse in carica del Sopron con un +31

Schiantate le campionesse d’Europa in carica del Sopron e pass per i quarti di finale in tasca con il secondo posto nel girone. Ecco il Famila Basket Schio in versione casalinga, praticamente un caterpillar capace di battere tutte le squadre di pallacanestro straniere che in questa stagione si sono presentate al PalaRomere. Ieri sera il punteggio – eclatante oltre ogni pronostico – di 81-50 per le orange sancisce il dominio nella partita di capitan Sottana e compagne, catapultando le vicentine di patron Cestaro ai quarti di finale.

Avversario designato nei playoff Eurolega a eliminazione diretta sarà ora il Valencia, terza classificate nel girone A – Famila inserito invece nel raggruppamento B – con le spagnole a dover sobbarcarsi quindi l’eventuale svantaggio della doppia trasferta in caso si vada alla cosiddetta “bella”, il terzo incontro di spareggio.

Se è vero che il match di ieri sera contro le ungheresi poco contava in ottica qualificazione al turno successivo per entrambe e che il Sopron non è più – lo dicono i risultati finora – il quintetto così dominante della scorsa stagione sportiva, rivestiva un’importanza vitale per le arancioni vincere l’incontro per garantirsi uno dei due pass come testa di serie. Missione compiuta con gli interessi, vista la prova di forza portata sul parquet e applaudita dal solito pubblico di zona Campagnola che incitato le proprie beniamine.

Decisivo il secondo quarto ieri sera, dopo un approccio alla gara migliore delle ospiti, con un allungo strong mettendo poi mattone su mattone un muro divisorio divenuto invalicabile per le ungheresi. Vendicando il netto sgambetto patito all’andata, con un divario di 19 punti (80-61 per le magiari) ampiamente restituito al ritorno. Famila che rimane agganciato così al primo posto in coabitazione con le turche del Cukurova di Adana, nella zona più colpita dalla catastrofe recente con il terremoto, queste ultime a vincere ancora (69-62 alle belga del Mechelen) e garantirsi la leadership finale.

Le scledensi, alla vigilia dell’ultimo match del girone, potevano concludere al 1°, 2° o 3° posto in base agli esiti finali, concludendo secondo per gli scontri diretti sfavorevoli con le turche: una vittoria per parte con un +4 pro Famila a Schio (76-72) e un -12 ad Adana (67-79). Oltre agli applausi meritati di mercoledì, si allunga il filotto di vittorie in terra altovicentino: sette di fila. In regular season si chiude la marcia con 10 successi su 14 incontri e obiettivo semifinali alla portata, ricordando ancora una volta l’assenza delle compagni russe escluse dall’Eurolega per la guerra in Ucraina.

Beretta Famila Schio – Sopron Basket 81-50 (21-16, 36-29, 63-44)

Beretta Famila Schio: Mabrey 23, Bestagno 0, Mestdagh 5, Sottana 3, Sivka 0, Verona 8, Howard 17, Sventoraite 2, Crippa ne, Keys 12, Penna ne, Ndour 11.

Sopron Basket: Epoupa 4, Kunek 3, Fegyverneky 4, Magbegor 11, Varga ne, Stankovic 0, Czukor 4, Hatar 0, Sitku ne, Brooks 13, Turner 5, Borondy 6.