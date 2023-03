Serie B, il Frosinone vince e vola a +11. Bene il Bari, prosegue la favola Sudtirol

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In serie B ieri sera (mercoledì 1 marzo) è andata in scena la 27esima giornata, col Frosinone che ha fatto un altro grande passo avanti verso la vittoria del campionato. I canarini hanno battuto 2 a 0 la Spal a domicilio, grazie alle reti di Lucioni e Caso. Così la squadra di Fabio Grosso vola a +11 sul Genoa, rimasto allo 0 a 0 di Cagliari.

Vince il Bari. Vittoria pesante anche per il Bari che fatica ma alla fine batte 1 a 0 il Venezia al San Nicola e si porta a -1 dal secondo posto. Partono bene gli ospiti, ma la prima vera occasione è del Bari con Ricci che strozza troppo il suo tiro. Reagiscono i lagunari con Milanese che però spara alto dopo essersi trovato in area avversaria. Fino al capitolo, quando al 63’ il cross sul secondo palo di Molina trova Bellomo che di testa firma il gol vittoria del Bari.

La favola Sudtirol. Continua a sorprendere invece il Sudtirol, che espugna Benevento per 0-2, sale al quarto posto in classifica e mette nei guai proprio i campani. A partire meglio però è il Benevento che sfiora il gol con Simy, anche se dopo soli 12 minuti a passare è il Sudtirol: cross dalla trequarti e inserimento vincente di Belardinelli, che di testa porta avanti i suoi. Il raddoppio arriva nella ripresa: tap in vincente di Cissé, bravo a sfruttare un bel cross dalla destra. A trionfare è dunque il Sudtirol che tocca quota 44 punti in classifica. Rimane al 17esimo posto il Benevento, a 27 punti.

Gli altri match. Poco spettacolo nelle altre tre partite giocate ieri sera, dove è stato segnato appena un gol. È quello dell’Ascoli che grazie alla marcatura di Mendes vince 1-0 a Modena e aggancia il decimo posto, superando in classifica proprio i canarini. 0 a 0 invece tra Perugia e Como, Cittadella e Brescia.