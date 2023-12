Il progetto “Balla&Snella” fa divertire e stare bene. In musica e in (buona) compagnia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dimagrire ballando si può, con il valore (ben più che) marginale aggiunto del divertimento, della socializzazione, e di quello “star tra donne” che si traduce anche in empatia e voglia di condividere. Anna Fiorin, ospite “prenatalizia” di Start Up a Radio Eco Vicentino, ci regala un pizzico del suo mondo quotidiano insieme al “braccio destro” Lorella Cavedon. Parla della sua attività e delle storie delle oltre 200 (attuali) iscritte di Schio e dintorni che partecipano ogni settimana alle attività proposte da Balla & Snella.

Una puntata tutta al femminile al 100%, in cui si “balla” per un’ora di chiacchierata on air spaziando dal fitness alla musica, alle proposte che all’interno della Scuola di Ballo “Let’s Dance” di Schio si configurano nel format Balla&Snella che in pochi anni ha conquistato l’Italia con ben 190 centri distribuiti su tutta la penisola, dopo il “la” dato a Milano.

Unica eccezione al maschile concessa è la voce di Gianni Manuel che prende per mano e guida la coppia di gradite ospiti di Start Up, raccontando di un’attività a metà tra la sfera del benessere e del tempo libero che in realtà arricchisce chi la pratica su entrambi in fronti. E che ha preso piede e sta coinvolgendo sempre più scledensi e non, di tutte le età e di diversa provenienza. “Il nostro target di donne – spiega Anna – è composto da chi ama allenarsi in compagnia e magari socializzare in un ambiente piacevole e divertente”.

Dal 2015 Anna e le sue collaboratrici hanno abbracciato l’idea di una ballerina, facendosi pioniere di una proposta ai primi passi. La sede di Schio è stata la settima in Italia, tra le prime in Veneto, prima della proliferazione di B&S che conta oggi anche due “avamposti” in musica negli Stati Uniti. “Coreografie e musiche vengono scelte ogni trimestre dalla sede centrale, e sono poi applicate in tutta Italia. Sono studiate ad intensità intervallata per favorire la lipolisi, bruciando i grassi favorendo il dimagrimento”.

Ascolta “Balla&Snella di Schio raccontato da Anna Fiorin” su Spreaker. Tanti i generi musicali che vengono introdotti in scaletta, un po’ per tutti i gusti, per quanto riguarda gli step di allenamento – meglio parlare di “percorso anzichè di corso” come specificano le ospiti – si può scegliere la modalità open oppure le due lezioni di gruppo settimanali, distribuite in diverso giorni e fasce orarie, accontentando tutte le esigenze di lavoratrici e di mamme. Con in più professioniste nelle figure di nutrizionisti e psicologhe a fornire consigli utili all’occorrenza nel corso di eventi organizzati all’interno del trimestre di partecipazione. Per saperne di più basta ascoltare il podcast integralmente oppure visita il sito istituzionale.