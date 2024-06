“Il Romanzo della Bibbia”: debutta a Schio la tournée nazionale di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia

Giovedi 6 giugno partirà dal Teatro Pasubio di Schio, all’interno del Sacrofest 2024, la tournée de “Il Romanzo Della Bibbia” di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. Il duo ritorna in scena dopo il successo dello spettacolo sul fascismo “Il Duce Delinquente”, rappresentato in tutta Italia e all’estero – oltre che trasmesso di recente in televisione – a partire dal 2022.

Questa volta l’argomento sarà l’Antico Testamento. Una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti.

Le musiche – che spazieranno dal sacro al contemporaneo – saranno a cura di

Giovanna Famulari.

Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico

Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè,

da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del

Messia. Schio sarà la prima tappa di una serie di repliche estive a cui faranno seguito, a

partire da novembre 2024, nuovi appuntamenti nei teatri delle principali città

italiane.

Aldo Cazzullo

Entrato a “La Stampa” come praticante nel 1988, nel 2003 passa al “Corriere della Sera” dove è inviato speciale ed editorialista. Ha raccontato i principali avvenimenti italiani e internazionali degli ultimi 25 anni. Ha seguito cinque edizioni dei Giochi Olimpici e e cinque Mondiali di calcio, compresa la vittoria degli Azzurri in Germania nel 2006. Ha dedicato oltre venti libri alla storia e all’identità italiana, sia in chiave critica sia in difesa della storia e delle potenzialità del nostro Paese. Conduce su La7 “Una giornata particolare” in cui la prima stagione ha avuto una media di un milione di spettatori a puntata.

Moni Ovadia

Nato in Bulgaria nel 1946, alla fine degli anni ’40 si trasferisce a Milano con la famiglia.

Formatosi come cantante di musica popolare, nel 1984 si dedica al teatro avviando una serie di collaborazioni con numerose personalità della scena. È questa per Moni Ovadia

l’occasione di fondere le proprie esperienze di attore e di musicista, dando vita alla proposta di un “teatro musicale” lungo il quale ancora oggi opera la sua ricerca espressiva. Per il cinema ha lavorato con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Roberto Andò, Roberto Faenza e altri. Radio, dischi, libri, lezioni universitarie, fanno da contrappunto alla sua attività principale. È anche noto per il suo costante impegno etico e civile a sostegno dei diritti e della pace.

Giovanna Famulari

Violoncellista, pianista, arrangiatrice e produttrice artistica, spazia tra vari generi e stili musicali che vanno dal pop al jazz, dalla musica world alla musica contemporanea passando dal teatro ai concerti e alle colonne sonore. Ha vinto tra l’altro il premio “pavoncella d’oro” e il Premio “Aila 2018”. Ha al suo attivo la realizzazione di 90 CD. Per la Rai si è esibita in numerosi programmi tv e radiofonici, oltre ai suoi progetti musicali da solista collabora con diversi artisti nazionali ed internazionali. Ha lunga esperienza teatrale e televisiva dove ha collaborato come compositrice, arrangiatrice e musicista. Ha fatto conoscere il suono del suo violoncello nei più prestigiosi teatri del mondo.