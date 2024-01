Incendio Juvenilia, appello della famiglia Pinton: “Abbiamo bisogno urgente di aiuto”

Un appello urgente per sostenere la ripartenza dell’azienda agricola Juvenilia di Schio, colpita da un violento incendio venerdì scorso, 26 gennaio. Lo ha lanciato la stessa fattoria e in particolare Davide Pinton, che firma l’appello definendosi “contadino”: una rivendicazione di amore per la terra, i suoi frutti e gli animali che la popolano, da parte di una delle realtà più innovative del mondo agricolo dell’Alto Vicentino.

La fattoria infatti non è solo un’azienda biologica, ma anche una fattoria didattica aperta al territorio e la famiglia Pinton è stata fra i fondatori dell’Agritour dea Molonara, il percorso di 24 chilometri attraverso la campagna di Schio, Marano Vicentino e Zanè.

I danni dell’incendio di venerdì scorso ammontano ad alcune centinaia di migliaia di euro: “E’ andato distrutto dalle fiamme un prezioso macchinario, ci sono danni irreparabili alla stalla e siamo stati obbligati, col dolore nel cuore, ad abbattere 44 delle 71 vacche a causa delle ustioni riportate”, spiega Davide Pinton.

1 di 5

“La nostra azienda – aggiunge – non è solo un’impresa agricola biologica, ma anche una fattoria didattica aperta a chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli animali da fattoria. La missione è educare e condividere la bellezza della vita rurale con la comunità. Per questo ci rivolgiamo a tutti coloro che amano e sostengono la nostra fattoria per chiedere aiuto per poter superare questo momento di crisi. Stiamo raccogliendo fondi per ripristinare i danni e ripopolare la stalla con nuovi capi di bestiame. Ogni contributo, grande o piccolo, sarà fondamentale per aiutarci a tornare in piedi e continuare la nostra missione di condivisione e insegnamento. Potete effettuare donazioni direttamente sul nostro conto bancario e condividere la nostra raccolta fondi con quante più persone possibile”.

Per contribuire è possibile consultare il sito della fattoria. “Grazie di cuore per il vostro sostegno in questo momento critico. Con la vostra solidarietà, speriamo di riprendere presto la nostra attività e continuare a essere un punto di riferimento per la comunità. Con gratitudine, il contadino Pinton e l’Azienda Agricola Juvenilia”, si conclude l’appello.