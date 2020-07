Incidente frontale in semicurva: due i feriti nello scontro trasportati in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiamata d’urgenza in seguito ad un incidente stradale a Schio segnalato in strada Parco alle 16.05 di oggi, con due veicoli a scontrarsi frontalmente lungo l’arteria che collega il quartiere di Santissima Trinità alla zona periferica degli impianti sportivi comunali alla “Campagnola“. Le vetture sono venute a contatto tra le rotatorie di via Braglio e di via Tommaseo, in un tratto di semicurva circondato da terreni coltivati di campagna.

Due le persone ferite nell’impatto, che viaggiavano in senso opposto nel pomeriggio di venerdì. Entrambe sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, distante appena tre chilometri dal luogo dello scontro.

Sono state accolte rispettivamente codice giallo e codice verde, vale a dire con una situazione di media gravità e una di più lieve entità riguardo le ferite riportate, ma comunque con necessità di cure mediche e accertamenti diagnostici. Nessuno dei due automobilisti – si tratterebbe infatti dei conducenti delle rispettive auto – risulta quindi in pericolo di vita. Ben altro discorso per le vetture venute a contatto, un’Audi Q5 e una Opel che, a detta di altri utenti della stessa strada di passaggio, avrebbero riportato danni importanti alle carrozzerie e saranno rimosse dal personale tecnico del soccorso stradale.

Sul posto sono intervenute due pattuglie di agenti della polizia locale Altovicentino di Schio, incaricate sia dei rilievi sul sinistro che della regolazione del traffico, che ha subito inevitabili disagi, allontanando gli immancabili curiosi dall’area dell’incidente. Le dinamiche del quale, al momento, rimangono ignote. La via interessata dai soccorsi e dalle operazioni successive di recupero è stata chiusa temporaneamente nell’accesso della rotatoria di fronte al PalaRomare di Schio.