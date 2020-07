Scuola, Azzolina ai sindacati: si riapre a settembre. A Salvini: pronto a sfidarlo in tv

La ripartenze delle scuole a settembre infiamma il dibattito tra governo e sindacati. Se da un lato le varie sigle sindacali non vedono le condizioni per riaprire, dall’altro la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina assicura che i cancelli degli istituti italiani si riapriranno il 14 settembre e non subiranno nuove serrate.



A lanciare l’allarme oggi è stato il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli nel corso della conferenza stampa “La scuola si fa a scuola” promossa da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda della scuola. “Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono” – ha affermato Sinopoli – ” è inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti.

A causa del ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorseI dirigenti scolastici sono a caccia di spazi; serve un organico straordinario che al momento non c’è. La preoccupazione che sta nascendo è che siccome il tempo scuola si ridurrà si tornerà alla didattica a distanza”.Non si è fatta attendere la risposta della Ministrache, parlando con l’Huffington Post,“Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io. Adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai sindacati mi aspetto collaborazione.Non si può sempre dire no a tutto, ad ogni tentativo di innovazione, serve coraggio” dichiara la titolare dell’Istruzione dicendosi assolutamenteE proprio al leader della Lega, che l’ha accusata di mettere un milione di bambini fuori dalla scuola a settembre, risponde: “Capisco che Salvini appartiene a quel centrodestra che diceva,, quindi probabilmente non ama né i musei, né i teatri, né i cinema. Per me rappresentano luoghi di cultura. Quindi,è un modo per avvicinare tantissimi ragazzi, anche con poche possibilità economiche, nei luoghi dove si fa cultura”. L’affondo è poi proseguito: “Salvini da una parte dice prima gli italiani, poi dice che dobbiamo copiare dagli altri.piuttosto che stare vicino ai fenicotteri rosa gonfiabili. Al ministero stiamo lavorando dalla mattina alla sera per riportare tutti a scuola a settembre – ha evidenziato -. Salvini ha detto anche che non si sa quando ricomincia la scuola. Quante volte lo dobbiamo dire che il 14 settembre la scuola ricomincia per tutti e che dal primo settembre partono i recuperi?”.

Infine l’avviso al ministro dell’economia Roberto Gualtieri: “In Cdm avevo chiesto un miliardo in più sulla scuola, che arriverà – chiosa Azzolina – Il Mef non può avere dei dubbi: i soldi alla scuola servono, servono le assunzioni. Punto.Servono per dare stabilità ai vincitori di concorso, agli studenti, alle famiglie. La scuola non è una spesa, ma un investimento per il futuro del Paese. Deve essere chiaro a tutti”.