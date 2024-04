Auto si schianta su un tiglio e “rimbalza” in strada cappottandosi. Ferita 42enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha riportato lesioni e contusioni assortite ma non risulta in pericolo di vita dopo il ricovero la conducente di un’automobile andata a sbattere su una pianta di tiglio. L’incidente risale a ieri nel primo pomeriggio a Quinto Vicentino, con allarme al 118 lanciato da un passante alle 14.30. Area dell’intervento dei soccorsi è la periferia del paese, nella zona di campagna di via Quintarello verso il villaggio “Montegrappa”.

All’interno della vettura, finita ribaltata sul tettuccio dopo l’impatto violento sull’albero a bordo carreggiata, la sola persona al volante. Si tratta di una donna vicentina di 42 anni, alla guida del veicolo che ha oltrepassato il ciglio destro della carreggiata, per cause da determinare e rilievi in mano alla polizia locale del consorzio Nord Est Vicentino.

Sul posto un’ambulanza del Suem 118 oltre a due pattuglie di agenti, incaricati anche di garantire la sicurezza del tratto stradale ad altri automobilisti di passaggio per quanto si tratti di una via di comunicazione di campagna. La strada, di fatto, è rimasta ostruita e quindi bloccata al transito per un paio d’ore, dalle 14.30 circa alla metà del pomeriggio di mercoledì.

La 42enne, cosciente ma dolorante dopo essere finita “sottosopra” all’interno dell’abitacolo della Volkswagen Touran, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Vistosi e sicuramente ingenti sul piano economico i danni riportati sulla parte frontale della vettura, al punto di impatto sul tronco di tiglio. Le cause sono al vaglio degli agenti inviati sul posto, da attribuire in questi casi a distrazione, malessere, guasto o colpo di sonno alla guida. In seguito, dopo l’affidamento della ferita ai sanitari, si è proceduto al recupero del veicolo incidentato e alla pulizia del manto stradale.