Ancora incidenti stradali, di notte e di giorno: soccorsa una donna dopo l’uscita di strada

Non accennano a diminuire i numeri relativi agli incidenti tra veicoli in strada nel Vicentino, con un nuovo intervento urgente dei soccorsi sanitari del Suem e dei vigili del fuoco del 115 registrato nel corso della mattinata, stavolta a Isola.

Scenario dell’uscita di strada di una vettura di marca Toyota, modello Aygo, è stata alle 9 e 45 di sabato mattina via Capiterlina, con l’automobile a finire nel fossato adiacente alla via di comunicazione con presenza di alberi di medie dimensioni. A bordo la sola guidatrice, una donna di cui non si conoscono generalità e provenienza per il momento.

La conducente era rimasta ferita nella collisione con il terreno scosceso a lato della strada e ancora nell’abitacolo, in attesa dei soccorsi specifici richiesti al 118 da un automobilista di passaggio. L’auto si era rovesciata di 180°, ruote all’aria. I pompieri berici accorsi dalla sede centrale di Vicenza hanno subito provveduto alla messa in sicurezza della Toyota Aygo capovolta e hanno proceduto con perizia a portare al sicuro la donna ferita, affidandola infine alle cure del personale sanitario del Suem.

La ferita, che da una prima analisi non sarebbe in pericolo di vita – ma è sempre opportuno specificare che spetta ai medici interni sciogliere la prognosi di guarigione dopo aver verificato l’assenza di lesioni interne -, è stata trasferita in ambulanza all’ospedale San Bortolo, dove sono in corso esami specifici per valutarne le condizioni e il percorso di cura. Sul posto le pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Schio per i rilievi e per regolare il traffico.