Auto esce di strada e si ribalta nel fossato. Due feriti

Un volo tremendo, l’auto esce di strada e termina la propria corsa capovolta nel fossato. Il pauroso incidente è avvenuto alle 13.30 di oggi, 22 marzo, quando un veicolo con due persone a bordo proveniente da Isola Vicentina e diretta verso Vicenza, per cause ancora in fase di accertamento è uscita autonomamente di strada. L’episodio si è verificato vicino al Caffè Mara in un tratto di strada rettilineo.

I due occupanti, alla guida c’era un uomo di circa 50 anni mentre nel lato passeggero sedeva una dona di circa 70 anni, hanno riportato ferite gravi ma ad avere la peggio è stata proprio la donna. Dalle prime indiscrezioni, entrambi sembrano fuori pericolo ma con diverse contusioni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina oltre a due ambulanze e un’auto medica. Le dinamiche sono ancora al vaglio degli operatori di polizia.