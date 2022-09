Casi di positività al virus West Nile: disinfestazione straordinaria a Isola Vicentina

Più casi di positività al virus West Nile a Isola Vicentina: il Comune di Isola Vicentina avvia domani un’operazione massiaccia e urgente di disinfestazione in una serie di vie del suo territorio.

A comunicare oggi all’amministrazione comunale la presenza dei casi è stato il servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica. A risultare positivi alcuni residenti domiciliati nel territorio comunale.

La situazione sanitaria richiede quindi necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori: per questo verranno domani con urgenza messi in atto trattamenti antilarvali e adulticidi contro le zanzare.

Il Comune ha chiesto quindi a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di aree aperte in alcune specifiche vie di consentire l’accesso alla propria proprietà alla ditta Pest Contro Triveneta Multiservizi, incaricata dall’Azienda Zero della Regione di effettuare un intervento con accesso anche alle aree private esterne, come giardini, orti e cortili, nella giornata di domani, venerdì 2 settembre dalle 8 alle 18.

Queste le vie coinvolte: Cogolla Bassa, Zanettin, Del Convento, Arnaldi, Aldo Moro, Barco, Canova, Capiterlina, Don L. Bevilacqua, Ponteselo, San Francesco.

Il Comune in un avviso chiede ai residenti nelle vie indicate di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione con adulticidi nelle aree stradali a partire dalle ore 23,30 di venerdì 2 settembre e per tutta la notte e comunque fino al termine delle operazioni di trattamento, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’Ulss 8 Berica. Per informazioni e aggiornamenti si può consultare l’apposita pagina del sito del Comune di Isola Vicentina.