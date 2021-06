Frontale fra una moto e un trattore a Ignago: in rianimazione un sedicenne

Un sedicenne di Isola Vicentina è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo essere rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio del 1° giugno in un drammatico frontale in moto l’altra sera nelle colline della frazione di Ignago.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale del consorzio Coldogno-Isola-Costabissara, il ragazzo intorno alle 19 viaggiava in via Povolare (che unisce le zone di Ignago e Pilastro) in sella ad una moto di cilindrata 125 quando si è schiantato in curva contro un trattore che proveniva dalla direzione opposta: la moto ha coinvolto la parte anteriore della moto e la ruota (nella parte laterale) del mezzo agricolo.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto, insieme a un’ambulanza, la centrale operativa del Suem 118 ha fatto giungere anche l’elisoccorso, che data la gravità delle ferite ha trasportato immediatamente il 16enne all’ospedale del capoluogo, dove ora è ricoverato in prognosi è riservata: le sue condizioni sono gravi ma stabili. La ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale è affidata alla polizia locale di Isola Vicentina.