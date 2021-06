“Sfornato” il calendario di eventi 2021 per Thiene Sport Estate. Oltre 300 le proposte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un calendario ancora più ricco e trasversale tra le più disparate discipline sportive proposte, con accesso libero ai thienesi e tanta voglia di ricominciare a vivere l’estate e di tenersi in forma o forse, per buona parte dei cittadini, di recuperarla dopo i mesi difficili lasciati alle spalle costellati da restrizioni. In Municipio è stata presentata l’edizione 2021 di “Thiene Sport Estate”, l’originale iniziativa che vede il Comune locale e tante associazioni della città e dei paesi limitrofi proporre circa 320 eventi gratuiti, per tre mesi. Il via ufficiale già martedì 1 giugno, con il “grosso” delle attività in partenza in questi giorni e calendario ben farcito da qui al 31 agosto. Prima del “gran finale” con la riproposizione della Festa dello Sport nel centro di Thiene.

Promotore e coordinatore del calendario fitto messo a disposizione degli sportivi di Thiene e dintorni è l’assessorato allo Sport e Tempo Libero, che ha portato avanti sinergie già consolidate negli anni scorsi e la volontà di fare promozione per uno stile di vita sano e “in movimento” per tutte le età con tante associazioni territoriali. Proprio dalla versione estiva già nota e che raccolto negli anni scorsi apprezzamenti e partecipazione sono nati in tempi di pandemia i recenti “Thiene Sport Inverno” e “Thiene Sport Primavera”.

“Siamo orgogliosi di poter proporre ancora una volta questa manifestazione – ha spiegato nei giorni scorsi Giampi Michelusi come portavoce dell’amministrazione e referente per lo sport thienese – che mette a disposizione della cittadinanza, in forma gratuita, qualcosa come oltre 320 appuntamenti sportivi sviluppati nei parchi e nelle piattaforme attrezzate, che andranno a dare vita all’estate thienese. Un ricco e apprezzato calendario di attività, che dimostra la volontà di vivere l’estate all’insegna del movimento e dello sport, dopo mesi che si sono dimostrati durissimi per l’attività sportiva, sebbene si possa affermare con soddisfazione che l’attività proposta dall’assessorato all’aperto non si è mai quasi fermata. Nel rispetto delle regole, ovviamente, abbiamo bisogno di ritornare a vivere quei valori tipici che contraddistinguono lo Sport, come la socializzazione e l’allenamento del fisico e della mente, per coltivare quel benessere psicofisico di cui tutti abbiamo bisogno”.

Tra le attività proposte c’è ancora una volta un po’ di tutto, e anche in questa edizione con delle proposte curiose e figlie dei tempi moderni. Super attivo in sede di coinvolgimento di persone è come da tradizione è l’associazione Silcon Kafè con zumba fitness, breakdance e parkour per giovani e ragazzi, calisthenics, yoga e acroyoga, allenamento funzionale, e tai chi. Si “balla” anche con Santo 95 con l’energia del jazzercise. Gli sport di squadra sono presenti con Fulgor Thiene per il Volley, Real Thiene per il calcio a 5 bambini e ragazzi, il Rugby con Rugby Thiene, Progetto Giovani Thiene con il basket playground. Le arti marziali sono presenti in molte discipline: karate con Karate Altovicentino, aikido con Takemusu Aikido Dojo, il judo con Judo Club Robur, spada giapponese con Kyomizu Kan Dojo e il sistema russo portato da Tiger Club. Lo yoga al Parco del Donatore con Centro Shakti e Dharma Home Yoga, e al Parco del Bosco si terranno le attività in contemporanea per i bambini e i genitori che li accompagneranno: circo per i piccoli, yoga e Cinque Tibetani per gli adulti. La scherma olimpica sarà a cura di Accademia della Scherma Malo, alla piastra Vanzetti.

Il 21 Giugno al Parco di Villa Fabris si terrà un evento speciale: International Yoga Day, promosso da Dharma Home in collaborazione con diverse scuole yoga del territorio, dove dall’alba al tramonto ci saranno lezioni gratuite per tutti di yoga, per un momento di serenità nella giornata di ognuno, scoprendo questa disciplina. La Festa dello Sport è invece in programma per domenica 5 settembre 2021: dopo lo stop per il 2020, il centro tornerà più vivo che mai per un giorno, all’insegna della festa più dinamica della stagione, con tutta la vitalità che lo sport sa trasmettere. “La partecipazione è gratuita e aperta a tutti – si legge nella nota del Comune – previa prenotazione obbligatoria ai numeri indicati sui depliant e sul sito comunale, firmando un’autocertificazione di idoneità all’attività fisica e di rispetto della normativa anticovid, di adesione alle istruzioni degli istruttori, nel rispetto della normativa di sicurezza. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Thiene: telefonare al 0445.804.742. Il programma dettagliato degli orari e delle date delle iniziative è disponibile sul sito istituzionale.