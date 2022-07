Sbaglia la manovra con l’auto e investe la moglie, 78enne deferito per omicidio stradale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragico epilogo causato da un imprudenza accidentale che ha costato la vita ad una donna 78enne, quello avvenuto poco dopo le 10.30 di oggi 15 luglio in via Arnaldi 11 a Isola Vicentina. Un uomo di 78 anni, S.L., durante una manovra alla guida della Toyota Yaris, di proprietà della moglie, ha erroneamente fatto retromarcia investendo proprio la coniuge. I rilievi del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma una possibile causa dell’incidente potrebbe essere attribuita alla guida con cambio automatico del veicolo che ha portato all’errore il marito.

Dopo aver rilasciato accidentalmente il pedale del freno, il mezzo, ha investito in retromarcia la convivente coetanea. I militari, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro

che constatare il decesso della donna ed effettuare l’alcol-test all’anziano, con esito negativo. Su disposizione della Procura di Vicenza, immediatamente allertata, il veicolo è stato posto sotto sequestro e la salma ricomposta presso le celle mortuarie dell’ospedale San Bortolo di Vicenza in attesa dell’esame autoptico.

Si rappresenta che le misure sono state adottate d’iniziativa da parte del citato reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.