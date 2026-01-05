Taverna in fiamme: i pompieri evitano la propagazione del rogo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fiamme nelle scorse ore in una taverna a Isola Vicentina. È successo in via Scamozzi intorno alle 17 di ieri, domenica 4 gennaio: l’incendio che ha interessato il piano interrato di un’abitazione privata.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Vicenza e dal distaccamento di Thiene, con autobotti e autopompe serbatoio.

Le squadre hanno rapidamente spento le fiamme evitando che il rogo si estendesse agli altri locali della casa. Gli occupanti si sono accorti in tempo del fumo e sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitazione senza riportare ferite.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area e la verifica dei locali intaccati dal fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto carabinieri e vicesindaco di Isola Vicentina, Nicolas Cazzola.

