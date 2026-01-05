Turismo, 6,5 milioni di italiani in viaggio. L’Italia resta la prima scelta

L’alloggio più scelto resta l’hotel o il villaggio turistico (34,1%), seguito dai bed & breakfast (31,6%) e dai rifugi alpini (13,4%). Sette italiani su dieci si sposteranno con la propria auto, contribuendo a un giro d’affari stimato in circa 400 milioni di euro. Per il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, la Befana “chiude il ciclo delle festività natalizie con una certa incisività”, confermando una performance positiva.

Sia per i mercati europei che per quelli extra Ue, l’Italia resta stabilmente nella top 3 delle destinazioni più scelte in questo periodo dell’anno, risultando addirittura prima meta per viaggiatori provenienti da Australia, Stati Uniti, Messico e Canada. Sul fronte internazionale le vendite verso l’Italia durante le festività crescono infatti nel 46,8% dei casi, arrivando al 50% nei Paesi dell’Unione europea. Chi sceglie pacchetti organizzati punta soprattutto su arte e cultura, con Roma, Firenze e Venezia in testa. Forte anche la domanda per montagna e sci, in particolare Dolomiti, Valle d’Aosta e Trentino, molto richieste da Austria, Germania e mercati asiatici.