Tetto di bifamiliare in fiamme a Ignago. Quattro mezzi di soccorso per l’intervento

Dispiegamento importante di mezzi del soccorso del 115 ieri sera in piazza Ignago, nel territorio di Isola Vicentina, a causa di un rogo ha coinvolto la copertura di una bifamiliare occupata da due famiglie. Un principio di incendio intorno alle 20.30 è stato segnalato ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con tempestività per evitare l’estensione delle fiamme dal sottotetto i tre livelli delle abitazioni.

Le persone residenti nel doppio edificio sono subito uscite all’esterno dopo che uno degli inquilini si è reso conto del problema e del pericolo imminente, dando l’allarme alla centrale operativa. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

In pochi minuti sul posto sono giunti quattro camion di pompieri dalla sede di Vicenza e Schio con 12 operatori pronti ad agire. Grazie all’impiego di due autopompe, due autobotti e un’autoscala l’operazione è stata agevolata e in breve tempo i vigili del fuoco sono stati in grado di circoscrivere le fiamme alla sola copertura sul tetto, per una superficie stimata in circa 80 metri quadrati seriamente compromessi, ma evitando il coinvolgimento di altri locali non toccati dalle lingue di fuoco.

L’origine del problema è stata individuata in una canna fumaria difettosa con il fuoco scaturito a trovare alimento nelle parti in legno del tetto. I danni più ingenti sono legati all’impianto fotovoltaico e di produzione di acqua calda intaccati dal rogo e resi inservibili, e alla mansarda, il cui accesso è stato interdetto su ordine dei pompieri fino ai lavori di ripristino. Le squadra impegnata a Ignago hanno lavorato fino a circa mezzanotte prima di rientrare alle rispettive basi.