Tragedia in una stalla: allevatore ucciso dai colpi di una mucca durante un parto

Dramma la sera d Ferragosto a Isola Vicentina in una stalla: un allevatore è morto dopo essere stato colpito da una mucca di cui aveva appena accompagnato il parto.

La tragedia si è consumata poco dopo le 19 in un allevamento in via Fossanigo, nelle campagne fra Castelnovo e Viillaverla. L’uomo, un 71enne, è stato colpito più volte dalla mucca, per cause che sono al vaglio dei carabinieri di Malo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, ma purtroppo le cure a cui l’uomo stato sottoposto non sono servite per salvargli la vita.

Notizia in aggiornamento