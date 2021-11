Tris di droghe e oltre 4 mila euro in possesso di un 25enne. Per lui arresto in flagranza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica mattina con perquisizione domiciliare e arresto in flagranza di reati portati a termine dai carabinieri della stazione di Malo, che a un cittadino del comune vicino di Isola sono andati a “far visita” sulle base di forti sospetti nei suoi confronti, legati all’ambito dello spaccio di droga.

Si trattava di un giovane di soli 25 anni, già noto per precedenti nello stesso “settore”, trovato in possesso di quantità non ingenti di cocaina, hashish e marijuana ma con nella sua disponibilità una sorta di kit per lo spaccio e 4.3015 euro in contanti che ne hanno aggravato la posizione, ritenuti provento di attività illecite.

Per Alessandro Gonzo – questo è il nome del cittadino isolano preso in consegna ieri, reso noto dai carabinieri in quanto avvenuto in flagranza di reato, sono scattati gli arresti domiciliari dopo l’accompagnamento in caserma in attesa del giudizio con rito direttissimo. Sequestrate le dosi di sostanze ritrovate nella sua disponibilità, tra auto e abitazione – tra cui 5 grammi di “neve” -, oltre al denaro contante in banconote di taglio assortito e un bilancino di precisione, il cui utilizzo è ritenuto inequivocabilmente legato allo spaccio. Approfondimenti tecnici saranno portati in seguito sui 4 smartphone che il giovane utilizzava regolarmente nella sua attività.

A qualche consumatore incallito dell’Altovicentino il telefono potrebbe squillare proprio in questi giorni. Il blitz dei carabinieri afferenti alla compagnia di Schio è scattato ieri mattina dopo un controllo in strada avvenuto a Isola Vicentina, in via Capovilla. I militari locali a quanto pare conoscevano bene il 25enne alla guida, rendendosi subito conto dell’agitazione dello stesso alla vista delle divise. Alla prima perquisizione in aiuto è subito emersa della cocaina, oltre ai “primi” mille euro, di cui il ragazzo è stato incapace di fornire indicazioni plausibili sulla provenienza.