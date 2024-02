Juvenilia, arrivano le nuove mucche: “Commossi dalla solidarietà”

È un lento ma deciso cammino verso la normalità quello dell’azienda agricola Juvenilia di Località Ceresara a Schio, dopo il violento rogo che due settimane fa ha pesantemente danneggiato parte della struttura e diverse attrezzature.

Danni ma anche tanta amarezza, all’indomani dell’incendio che non ha risparmiato nemmeno le mucche da latte, provocato dal guasto di un carro miscelatore del mangime: oltre una quarantina quelle ustionate con conseguenze che con l’andare delle ore si sono fatte via via più drammatiche sino all’unico possibile destino, quello della macellazione. Non una scelta facile per chi come la famiglia Pinton ha sempre ragionato oltre le logiche del business e molto più col cuore: “Le nostre mucche da latte – aveva spiegato Davide, il titolare – sembravano inizialmente solo ferite superficialmente, ma visitate successivamente dai veterinari hanno ben presto evidenziato come invece le lacerazioni fossero molto più profonde e prossime ormai ad intaccare gli organi interni”.

Una faticosa ripresa, tolta via la cenere e buttati quintali di materiali resi inutilizzabili dalle fiamme: fino a ieri, quando invece ha fatto capolino la lieta e attesa notizia dell’arrivo direttamente dall’Austria di 21 nuovi capi a rimpolpare le fila tra i muggiti gioiosi ed incuriositi delle “veterane”. Un tassello di ripartenza reso possibile anche grazie la grande generosità di amici e la solidarietà di conoscenti della fattoria sociale già protagonista di molte iniziative culturali e didattiche nel territorio: “Siamo commossi ed emozionati – prosegue il team di Juvenilia – perché tutto questo è stato possibile grazie al vostro prezioso sostegno. Diamo il benvenuto a queste 21 bellissime vacche Pezzate Rosse Bio, nella loro nuova casa certi che si troveranno bene anche qui con noi”.