Legalità nelle scuole fin dalle elementari: nello scledense 25 incontri dei carabinieri

L’educazione alla legalità a Schio e dintorni parte dai carabinieri, fin dalle elementari: ben 25 infatti gli incontri svolti in questo anno scolastico negli istituti del territorio. L’ultimo ieri mattina, 15 maggio, quando circa 40 alunni e alunne delle classi quinte della scuola primaria “Rosmini” di Schio (parte dell’Istituto Comprensivo Fusinato), accompagnati dai loro insegnanti hanno visitato la sede della Compagnia Carabinieri in via Maraschin.

I bambini anche questa volta sono stati accolti dal capitano Francesco Grasso, comandante della Compagnia, insieme a quello della stazione scledense e da altri militari in servizio: sono stati accompagnati alla scoperta dei vari uffici e reparti della sede e son stati spiegati loro la struttura e i compiti attribuiti all’Arma dei Carabinieri. Gli alunni hanno potuto così “perlustrare” alcuni locali della caserma, tra cui gli uffici della stazione, “così da poter comprendere, sin dalla loro tenera età, quali possano essere i momenti e i motivi di incontro del cittadino con i carabinieri” spiega il capitano Grasso.

Nel piazzale antistante la caserma, i ragazzi hanno poi incontrato i militari dell’aliquota radiomobile, che si occupano delle attività di pronto intervento che hanno mostrato le Alfa Romeo Giulia in uso e gli equipaggiamenti in dotazione: gli alunni erano ovviamente hanno dimostrato un super-interesse data la possibilità di vedere da vicino le “gazzelle” che tutti i giorni vedono in giro per la loro città in quanto quotidianamente impegnate nei servizi di controllo del territorio e costantemente in comunicazione con la centrale operativa per rispondere alle richieste di intervento che i cittadini inviano chiamando il numero di Emergenza 112. Durante la visita, che era stata preceduta nelle scorse settimane da un incontro tenuto dai carabinieri a scuola, si è svolta anche una lezione sui principi fondamentali dell’educazione stradale.

La visita delle classi era inquadrata in un più ampio progetto portato avanti dall’Arma per diffondere il messaggio di vicinanza, di amicizia e legalità, andando a stimolare gli interessi e le curiosità degli studenti di tutte le classi, gradi ed età. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 i militari della compagnia di Schio hanno svolto come detto più di venticinque incontri, nel corso dei quali sono state affrontate varie tematiche che vanno dall’educazione stradale, all’uso consapevole dei social ed il bullismo/cyberbullismo.