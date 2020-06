Libri scolastici usati, il Covid-19 sposta on line il mercatino dell’informagiovani

Torna anche quest’anno il mercatino dei libri scolastici usati promosso dall’Informagiovani di Schio. Un mercatino diverso dal solito, ma che continua a garantire alle famiglie la possibilità di acquistare volumi di testo delle scuole medie e superiori cittadine risparmiando sul prezzo di copertina. Un appuntamento diverso dal solito perché per il 2020 non si terrà come di consueto nei locali dell’Informagiovani, ma completamente on line, nel rispetto delle norme ministeriali e regionali di contenimento dell’emergenza sanitaria.

«Da sempre il mercatino dei libri scolastici usati è un servizio molto utile – spiega l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato – e promuove un circolo virtuoso grazie al quale i volumi che non vengono più utilizzati da alcuni studenti vengono messi a disposizione di altri diminuendo le spese scolastiche che i genitori devono affrontare. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia non è possibile organizzare il mercatino come di consueto, ma nonostante ciò siamo riusciti a supportare anche quest’anno il servizio di compra-vendita attraverso la modalità virtuale».

L’iniziativa, quindi, vuole favorire lo scambio fra compratori e venditori di libri dei principali indirizzi di studio presenti in città. I volumi disponibili sono quelli adottati dal “Tron-Zanella”, dal “Martini”, dal “Pasini”, dal “Garbin”, dal C.F.P. “Salesiani” e dal “De Pretto”. All’interno del circuito anche i libri dell’Artusi di Recoaro. Per quanto riguarda le medie scledensi, invece, il mercatino è rivolto agli studenti del “Battistella”, del “Fusinato” e del “Tessitore”.

faberbox.it e compilare l'apposito modulo, inserendo i propri dati e le informazioni relative ai volumi che intende mettere a disposizione. I dati inseriti saranno presi in carico da un operatore dell'Informagiovani che li trasferirà e li terrà aggiornati in un documento scaricabile alla sezione del sito "Consulta Mercatino del libri online", rendendo così possibile l'incrocio fra venditori e compratori in trattativa riservata. Il mercatino sarà "aperto" fino all'inizio del prossimo anno scolastico. Chi desidera vendere i propri libri di testo dovrà collegarsi al sito

L’Informagiovani Schio si limita a organizzare, pubblicare le schede dei libri on line, ma in nessun caso può ospitare le operazioni di compra-vendita o raccolta di libri usati presso i propri spazi, invitando chi aderisce al Mercatino al rispetto delle regole del distanziamento, dell’utilizzo della mascherina e della disinfezione delle mani al momento dello scambio.