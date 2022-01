Lupo solitario in giro di notte per le strade del Tretto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un altro avvistamento, l’ennesimo: un lupo solitario è stato identificato e seguito, nella tarda serata di venerdì 7 gennaio, da un residente in zona Tretto a Schio.

Come accaduto altre volte, è stato un automobilista a scorgerlo fra la boscaglia in zona Colletto di Velo. L’animale è arrivato in strada e da lì si è allontanato, anche per mettere distanza fra sé e il veicolo in marcia. Non è la prima apparizione in zona di una specie che ha già causato anche problemi ad allevatori del territorio. Si stima che in Italia il numero dei lupi si aggiri attorno ai duemila esemplari. Non sono animali solitari ma girano spesso in branchi, la media dice da 2 a 7 unità, quindi non è escluso che l’avvistamento di un solo animale in realtà nasconda nei boschi il resto del gruppo.

Le sue prede sono per lo più mammiferi come cinghiali, caprioli, cervi, o anche animali di taglia più piccola, come lepri, conigli e talpe. Diffidente e intelligente, tende a evitare il contatto con l’uomo: come si vede nel video, infatti, scappa quando capisce di essere inseguito.