“Òcio che scade”, il Comune si prepara all’uscita di scena delle carte d’identità cartacee

Dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide e dovranno essere sostituite dalle Cie, le carte d’identità elettroniche. La decisione, imposta dall’Unione Europea e recepita dal Ministero dell’Interno, riguarda anche 11.543 cittadini del Comune di Vicenza ancora in possesso del documento cartaceo. Per far fronte alla scadenza, l’amministrazione ha attivato una task force organizzativa e comunicativa, con aperture straordinarie degli sportelli dell’anagrafe tutti i pomeriggi e il sabato mattina e una campagna di comunicazione che ricorda a tutti la deadline.

“Da quando abbiamo avuto notizia dell’obbligo tassativo di procedere alla sostituzione delle vecchie carte d’identità entro il 3 agosto di quest’anno – dichiara l’assessore alla digitalizzazione e all’innovazione con delega ai servizi demografici Leonardo Nicolai – abbiamo deciso di lavorare su due piani: quello dalla comunicazione, per informare i cittadini dell’importante scadenza, e quello dell’organizzazione, con aperture straordinarie per prepararci ad accogliere tutte le richieste di sostituzione che arriveranno da qui in avanti”.

“Ringrazio il personale dei servizi demografici che ha collaborato attivamente al progetto delineato per questa mini emergenza e si è già messo a disposizione per far fronte all’ampliamento d’orario e tutti i dipendenti comunali che risponderanno alla richiesta di interpello promossa dalle risorse umane per contribuire alla copertura dei turni. Fondamentale – sottolinea Nicolai – sarà inoltre la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo pazienza e comprensione”.

Ecco, allora, la messa a punto della campagna di comunicazione “Òcio che scade”, per ricordare attraverso manifesti, locandine, pagine web e social la scadenza del 3 agosto e la necessità di prenotare entro quella data un appuntamento online per richiedere il nuovo documento elettronico. Contestualmente, per far fronte alla prevista mole di prenotazioni online, l’amministrazione comunale ha deciso che dal 9 febbraio gli sportelli anagrafici di piazza Biade apriranno in via straordinaria lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Ciò consentirà di attivare 33 slot settimanali di prenotazione online in più rispetto agli attuali per ogni sportello che si andrà ad aprire.

Inoltre, per aiutare chi è in difficoltà nella prenotazione e nella preparazione della documentazione, il Servizio informativo comunale amplierà l’attività della postazione dedicata alla facilitazione digitale ai pomeriggi di lunedì e mercoledì. “Partiamo subito con questo importante potenziamento – conclude l’assessore Nicolai – ma stiamo già studiando altre iniziative per dare modo a tutti i cittadini interessati di sostituire il documento cartaceo prima della scadenza imposta dalla Ue”.

