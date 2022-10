Anche a Malo luci spente di notte in ottica risparmio energetico. Si parte da lunedì

Anche il Comune di Malo “spegne la luce”, nella fascia oraria notturna che va dalle 23 alle 7 del mattino, così come sta accadendo in altri comuni del Vicentino impegnati nella corsa al risparmio sui consumi energetici. Il riferimento è chiaramente all’illuminazione pubblica di vie, piazze e strade cittadine, in ottica di contrastare il rialzo dei costi in particolare dell’elettricità che stanno attanagliando anche le pubbliche amministrazioni e gli enti locali oltre che le singole famiglie. Altre misure riguardano il contenimento delle spese generali per il riscaldamento dei locali e l’integrazione delle lampade a led.

Proprio dagli uffici comunali viene reso noto che dalla settimana prossima sarà avviato un programma di accensione e spegnimento “intelligente”, nella fascia orario sopra indicata, a partire da lunedì 17 ottobre e fino a data da destinarsi. Nella speranza che l’impennata dei costi di alimentazione di energia elettrica, nel futuro prossimo, tornino almeno ai livelli accettabili in vigore fino all’estate scorsa e poter poi ripristinare il servizio di illuminazione pubblica secondo gli standard precedenti.

“L’amministrazione comunale sta mettendo in campo tutte le possibili iniziative sulla strada del risparmio energetico – si legge in una nota diffusa dal Comune maladense – per un programma di relamping che riguarda la sostituzione delle attuali lampade con passaggio a tecnologia led. Nello stesso piano rientra lo studio di nuovi orari di lavoro del personale comunale per accorpare le presenze riducendo, nei periodi più freddi, il riscaldamento degli ambienti che saranno inlte oggetto di una riduzione della temperatura come da direttive nazionali”.

In aggiunta alla decisione sui “tempi” di luce, portata a conoscenza della cittadinanza dalla giunta comunale guidata dal sindaco Moreno Marsetti, arriva l’invito alle “buone pratiche” private all’interno delle abitazioni e anche alla cautela negli orari notturni, vista la necessità di contrarre il dispendio di energia. “L’intervento di spegnimento dell’illuminazione pubblica verrà progressivamente esteso in tutto il territorio dopo la fase di riprogrammazione dei timer da parte del personale comunale. Si invita la cittadinanza, infine, a porre la massima attenzione negli spostamenti notturni e, in questa difficile congiuntura, a dare il proprio contributo nel risparmio energetico con piccole ma importanti azioni quotidiane.”