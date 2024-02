Arzignano a tutto led per il risparmio energetico: al via il rinnovamento di 300 punti luce

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Prosegue il piano di rinnovamento della rete di illuminazione di Arzignano con interventi su 300 punti luce della città nelle prossime settimane”. Ad annunciarlo sono la sindaca Alessia Bevilacqua e l’assesore ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero.

“Il passaggio al led – spiegano insieme – permette risparmio energetico. L’intervento prevede anche la sostituzione di impianti fotovoltaici ormai vetusti e poco efficienti, anche su segnalazione dei cittadini. Abbiamo già rinnovato oltre il 60% della rete di illuminazione che conta più di circa 4800 punti luce”.

Il piano prevede per quest’anno la sostituzione di 181 plafoniere (delle quali 100 per efficientamento e 81 per far fronte alle manutenzioni). Vi sono poi 92 nuovi punti luce previsti che porteranno all’espansione della pubblica illuminazione (in particolare in Via Rancan).

Alcune vie saranno interessate dal rifacimento della pubblica illuminazione in quanto vecchia o che presenta guasti seri: si tratta delle vie 25 aprile, Cavour, Calavena Alta, del Parco e Lepanto. In totale verranno effettuati 1.209 metri lineari di scavo. L’importo totale della spesa è di 200 mila euro.

Il dettaglio del progetto con i lavori via per via sono disponibili sul sito del Comune di Arzignano.