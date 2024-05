Attivata una raccolta fondi a Malo per rimediare ai danni da maltempo di maggio

La comunità di Malo si muove in aiuto solidale ai propri concittadini “toccati” in prima persona dagli effetti delle recenti precipitazioni atmosferiche che hanno messo a dura prova buona parte dei territori dell’Altovicentino. Proprio a Malo e frazioni locali – ma disagi forti si si sono visti anche a Monte di Malo nella zona di Priabona – si è registrato il crollo di due punti, ad esempio, mentre i privati hanno dovuto rimboccarsi da subito le maniche per far fronte agli spazi interrati invasi da acqua e fango.

Danni per centinaia di migliaia di euro per famiglie e per aziende, oltre che quelli strutturali per i manufatti, ponti e strade, che andranno ripristinati attraverso fondi pubblici, in attesa del riconoscimento dello stato di calamità chiesto dalla Regione Veneto. Ma c’è da far fronte a spese immediate, per i cittadini, motivo per cui è stato attivato un contro corrente per chi volesse offrire un aiuto concreto.

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili negli uffici della sede municipale di Malo, e nei canali istituzionali e social media. “Gli eventi alluvionali delle scorse settimane – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – hanno lasciato un pesante segno sulla comunità maladense. Si è deciso così di lanciare una raccolta fondi a favore dei residenti che hanno subito rilevanti danni al loro patrimonio immobiliare e mobiliare. Una proposta solidale a beneficio dei concittadini più sfortunati per aiutarli a superare la difficile situazione che si trovano ad affrontare”.

Le donazioni liberai potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Comune di Malo – IBAN IT5G0306912117100000046047 codice Bic/Swift: BCITITMM. La causale è: “Raccolta fondi alluvione maggio 2024”. Nei giorni scorsi gli uffici comunali sono stati impegnati nella individuazione e segnalazione dei danni, con l’obiettivo di accedere ad aiuti regionali e governativi.