Cade dalla finestra del primo piano, i soccorsi con l’eliambulanza. Grave una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata trasportata da Malo all’ospedale San Bortolo di Vicenza la donna che stamattina, poco prima di mezzogiorno, è stata soccorsa in regime di codice rosso, dopo la caduta al suolo da una finestra di un’abitazione, dall’altezza di 4 metri. Viene assistita nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata: sarebbe in pericolo di vita. Per il momento non sono disponibili informazioni confermate e certe sull’episodio, ma viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

Si tratterebbe quindi di evento accidentale accaduto in ambito domestico o lavorativo. I Carabinieri della stazione locale di Malo si sono prontamente diretti in via Bologna – nei pressi della filiale di Poste Italiane – per i rilievi e raccogliere eventuali testimonianze utili a ricostruire la natura del probabile incidente.

L’elicottero inviato in Altovicentino da Verona Emergenza dopo la richiesta della centrale operativa del Suem è stato fatto atterrare in prossimità del centro di Malo. Il personale sanitario a bordo sbarcato dal velivolo si è poi unito ai colleghi soccorritori dell’ambulanza inviata da Santorso per il prestare l’aiuto qualificato alla donna precipitata, giudicata in gravissime condizioni e quindi con la necessità di ridurre i tempi di trasporto verso il polo ospedaliero di Vicenza.

La vittima della caduta è stata stabilizzata dagli operatori con massima cautela e adagiata sull’eliambulanza poi decollata verso il polo del San Bortolo: la donna – sui 60-65 anni di età secondo le prime informazioni- avrebbe riportato seri politraumi al corpo e agli arti, con il rischio di lesioni interne da valutare il prima possibile in sede diagnostica per poter intervenire chirurgicamente, in caso di necessità.

La notizia è in aggiornamento