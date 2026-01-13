Ciclabile, rete fognaria e acquedotto, investimento da 2,7 milioni

I lavori per il secondo stralcio della ciclabile che collegherà Molina di Malo con il centro di Malo coincidono con il rifacimento di acquedotto e fognatura.

Si tratta di un’opera del valore complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui 1,6 milioni coperti da Viacqua nell’ambito dell’estensione della rete fognaria e del rifacimento dell’acquedotto e 400mila euro finanziati dalla Provincia di Vicenza. I restanti fondi derivano invece da stanziamenti di bilancio del Comune.

“Si tratta del completamento di un’opera attesa da anni – ha spiegato il sindaco Moreno Marsetti – Offrirà un collegamento sicuro per la mobilità lenta tra la frazione e il centro storico. Importante in questi anni è stato il lavoro di relazioni tessute per arrivare ad una progettazione congiunta con Viacqua, gestendo al meglio tutti i passaggi preliminari relativi ad accordi bonari, espropri, verifica dei vincoli e raccolta dei pareri tecnici necessari, indispensabile per poter curare in modo efficace anche la fase di cantiere”.

Nella prima fase di lavori Viacqua curerà l’estensione della rete fognaria nell’abitato di Molina di Malo, con l’obiettivo di servire un’area non ancora allacciata alla rete per le acque nere. Di pari passo, è prevista anche la sostituzione di un tratto di acquedotto lungo via Vittorio Veneto e vVia Colleoni. Il progetto prevede la posa di oltre un chilometro di nuove condotte fognarie e la realizzazione di relativo impianto di sollevamento per garantire il superamento del torrente Timonchio. È inoltre prevista la realizzazione di circa 20 allacciamenti a completamento dei lavori.

Sul fronte acquedottistico saranno rinnovati circa mille metri di condotte ammalorate e relativi allacciamenti esistenti, migliorando sia la sicurezza idraulica sia l’affidabilità del servizio nel tempo.

A completamento di questi lavori è prevista la realizzazione di un percorso ciclabile protetto grazie all’allargamento della carreggiata stradale lungo il lato nord della Provinciale 48 ed in continuità con il tratto completato nel mese di novembre.

Il progetto è frutto di una collaborazione definita attraverso protocolli d’intesa che hanno previsto la progettazione congiunta e il coordinamento delle opere, così da ottimizzare tempi, costi e impatti sulla viabilità durante la costruzione della nuova pista ciclabile.

“Con questo intervento proseguiamo nel percorso di rinnovamento delle reti e di ampliamento del servizio fognario, garantendo ai cittadini infrastrutture più sicure, moderne e sostenibili, ma anche maggiori livelli di tutela ambientale grazie ad una raccolta dei reflui efficiente e l’avvio alla depurazione – è il commento del presidente di Viacqua, Federico Ginato – La collaborazione con il comune di Malo rappresenta un modello virtuoso di pianificazione integrata, che ci consente di intervenire una sola volta lungo le stesse strade con riduzione dei tempi di realizzazione e, soprattutto, dei disagi per la popolazione”.

