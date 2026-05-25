Marsetti “re” di Malo: è bis con oltre il 74% dei voti

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Malo non ha avuto dubbi: sarà ancora Moreno Marsetti ad indossare la fascia tricolore, forte del 74,53% dei consensi. Un risultato che travolge il progetto civico di Luciana Silvestri, vicina al centrosinistra, oltre ogni previsione.

Una candidatura arrivata tardivamente, benché attesa e acclamata da tempo, complice la volontà di Marsetti di cedere il passo a qualche collega e di dedicarsi a lavoro e famiglia. Questo salvo ripensarci a fronte di ripetute pressioni di cittadini e partiti di centrodestra che invece hanno insistito per una sua corsa bis: proseguire nelle opere avviate, riuscire a portare avanti progetti congelati causa pandemia prima e crisi energetica – oltre che danni del maltempo – subito dopo, i mantra del riconfermato primo cittadino. Che non ha mai fatto mistero della sua carta migliore: stare fra la gente. Al netto di alcune polemiche a mezzo social che non hanno però scalfito l’ampio consenso, piuttosto accrescendolo.

Nota stonata l’affluenza: con Posina e Lonigo, fra le più bassa fra i comuni vicentini al voto e ben 17 punti in meno rispetto al 2020. “Sono grato a tutti quelli che mi hanno dato fiducia e a tutta la struttura comunale – il commento a caldo di Marsetti – abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e questo lo testimoniano, fra le altre cose, le tante preferenze ricevute soprattutto dai nostri giovani. Mi congratulo anche con Luciana, metterci la faccia non è mai semplice: noi lo faremo per il prossimo quinquennio con determinazione e massimo impegno”.

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