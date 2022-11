Doppio blitz notturno nei negozi: spariscono denaro, articoli vari e i Gratta & Vinci

Sarebbe stato un ladro solitario a fra breccia l’altra notte all’interno di due esercizi pubblici di Malo, asportando denaro, tagliandi di concorsi a premi e vari prodotti in vendita da un’edicola e cartolibreria e da un’attività di pulisecco non distanti dal centro cittadino. La doppia incursione, portata a segno pare utilizzando un’auto monovolume come “ariete” per infrangere le vetrate, risale alla note tra martedì e mercoledì, avvenuta tra le 4 e le 5 del mattino.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Schio e in particolare della stazione locale maladense dopo la denuncia presentata dai titolari delle attività commerciali attigue, in seguito all’amara scoperta avvenuta ieri al momento di alzare la saracinesca di buon mattino. Nessuno, infatti, nelle vicinanze e nonostante le abitazioni circostanti tra via Milano e via Capovilla, si sarebbe accorto di nulla. Dopo aver parcheggiato il veicolo nel piccolo piazzale di fronte ai negozi, coperto dagli alberi, l’unico individuo inquadrato dalle telecamere avrebbe fatto retromarcia per sfondare le due entrate nell’arco di pochi minuti.

Secondo quanto emerso all’indomani della doppia spaccata, dall’edicola e cartolibreria “All’Angolo” sarebbero stati rubati articoli di vario tipo, tagliandi del concorso “Gratta & Vinci”, il fondo cassa, e denaro spicciolo in moneta a cui vanno aggiunti i danni ingenti agli infissi abbattuti per aver facile accesso all’interno del negozio. In corso di quantificazione l’ammontare preciso del disagio patito dalla famiglia storica titolare dell’attività, ma si parla già parecchie migliaia di euro.

Più contenutigli ammanchi patiti per la “pulitura” che si trova a fianco a pochi metri lungo via Milano, per la natura della sua attività (non sarebbero stati rubati abiti in lavorazione), ma anche qui il denaro contante lasciato in cassa si è volatilizzato e ci sarà da fare i conti con le riparazioni della vetrata divelta e da sostituire. Appare assai probabile che l’unico ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona abbia agito in solitudine, con il volto travisato e utilizzando una vettura rubata, sulle cui tracce sono i carabinieri.