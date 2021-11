Inaugurato Habilita, il nuovo centro di degenze riabilitative al Centro servizi Muzan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Taglio del nastro questa mattina al Centro Servizi Muzan di Malo per Habilita, il nuovo nucleo di degenze riabilitative, costato quasi 750 mila euro e dotato di 18 posti letto specializzato per la cura e la riabilitazione di persone con problematiche di disabilità motorie e neurologiche, post eventi acuti, che sarà pienamente disponibile a partire dai primi mesi del 2022.

A fare da “madrina” l’assessore regionale alla Sanità e al sociale, Manuela Lanzarin, che nel suo intervento non ha mancato di sottolineare: “L’importanza di queste strutture, in affiancamento a quelle ospedaliere, che consentono a chi ne ha bisogno di completare il ciclo di cura con un elevato standard di assistenza”.

Concetto, questo, ribadito non solo dal direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza, ma anche dal primario di Chirurgia vascolare dell’Ospedale San Bassiano, Diego Cognolato. Soddisfazione per questa nuova tappa raggiunta dal Muzan è stata espressa dal sindaco di Malo Moreno Marsetti e dalla presidente del Muzan, Elisa Gonzo, che ha ricordato come “nell’arco di un solo anno, a partire dall’autunno scorso è stato inaugurato dapprima l’Ospedale di Comunità con 15 posti letto e lo scorso giugno il DiCo, il nucleo per persone con demenze e disturbi del comportamento, che con i 22 posti letto dell’Unità riabilitativa territoriale, i 6 posti letto del Reparto per stati vegetativi permanenti, la Rsa e la Comunità alloggio, diventano globalmente un punto di riferimento essenziale per il territorio, riuscendo a dare risposta alle diverse esigenze di salute della popolazione”. Il nuovo nucleo è ufficialmente dedicato a Paola Carraro, indimenticata Presidente del Centro Servizi Muzan, dal 2016 al 2020.