Macelleria Deganello: la sfida della distribuzione automatica della carne. A colpi di click

“Il taglio deve essere perfetto, perché puntiamo alla soddisfazione dei clienti, alle loro aspettative e ai minimi dettagli”. A spiegarlo è Denis Deganello, che per la macelleria a Malo in via Peuerbach ha scelto per questo il nome “La sartoria della carne”, che definisce un modus operandi. Il motto, su cui Deganello ha costruito la sua attività, è infatti “la fettina di vitello è preparata a livello sartoriale”.

La passione di Denis parte da lontano: già a otto anni infatti prende familiarità con l’ambiente grazie al nonno, un commerciante di bestiame, che gli ha tramandato le conoscenze e le competenze del settore, per poi iniziare lavorare, da adolescente, presso la macelleria del padre, dove ha appreso l’arte della macellazione e come gestire il rapporto con i clienti.

Dopo avere frequentato corsi di formazione ed essere cresciuto professionalmente, Denis decide di fare il salto di qualità aprendo la propria macelleria, nella location dove suo padre lavorava come macellaio nel 1974.

Ha realizzato così il proprio sogno: fare conoscere varie tipologie di carne ai propri clienti, che considera amici; infatti, non si limita a vendere i prodotti, consiglia anche i tempi e le modalità di cottura. Deganello è stato ospite della rubrica Start Up di Radio Eco Vicentino insieme a Gianmarco Rossato, che si occupa di comunicazione e marketing presso Fas International, azienda di distributori automatici con sede a Schio.

La partnership tra le due realtà, che ora condividono un progetto davvero innovativo, risale a due anni fa: Fas ha proposto infatti a Deganello un distributore automatico refrigerato per la carne, da sfruttare come punto vendita h24. “Posso scegliere quello che voglio tramite lo smartphone. Il gestore, Denis in questo caso, mi carica ciò che voglio nel distributore e posso passare a ritirarlo quando voglio. Vedo i prodotti che già ci sono e posso anche prenotarne altri” spiega Rossato.

Denis non nasconde i suoi tentennamenti iniziali, durati però pochi istanti nel momento in cui gli è stata fatta la proposta: “Sono rimasto muto per tre secondi, ma poi ho detto:facciamolo!”.

L’idea è nata basandosi sull’idea che i clienti abbiano sempre meno tempo per gli acquisti. Così, all’esterno della macelleria è installato da metà ottobre un distributore automatico “Km 0”: un luminoso e moderno armadio refrigerato dove è contenuta sono in vendita i prodotti della macelleria e le sue lavorazioni tradizionali. E’ utilizzabile, 24 ore su 24, in due modalità: passando direttamente sul posto e guardando cosa c’è disponibile, oppure registrandosi sulla web app col proprio smartphone cliccando qui: si possono scegliere i prodotti, pagarli tramite Paypal o Satispay e quindi passare a ritirarli al distributore nel momento in cui si va meglio.



Sono già 120 le persone che si sono iscritte a questo servizio. La macelleria permette di visionare i prodotti, anche se il negozio è chiuso, elencando tutte le caratteristiche che ne garantiscano la qualità: la frollatura, la stagionatura e la data di scadenza. “È come se Denis vi stesse raccontando ciò che state vedendo” afferma Gianmarco. Man mano che la merce si avvicina alla scadenza, va in saldo e, qualora si dovesse superare la data, non risulta più disponibile per l’acquisto.

Deganello ipotizza uno scenario-tipo: “Magari sono in giro con la morosa di domenica e penso: stasera facciamo una grigliata. Acquisto la carne on line, così non va in vendita ad altri clienti, e poi passo a ritirarla. Se non la ritiro, c’è un time-out che la rimette a disposizione e il cliente riceve il rimborso”.

Il tutto gestibile dal cellulare, registrandosi sulla web app, il cui indirizzo si trova sul sito e le pagine social della macelleria, o mediante il codice QR presente al distributore, che, se scannerizzato, rimanderà all’interno dell’applicazione.

Un progetto, insomma, altamente innovativo, una via di incontro tra un negozio e un e-commerce, che permette di vendere la carne h24 e rappresenta l primo distributore italiano nel mondo avente un sistema di automazione.