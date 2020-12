Maxi operazione antispaccio in Altovicentino tra il “Montecio” di Malo e Schio: 10 arresti

Due bande composte da almeno 10 stranieri di origine africana spacciavano in Altovicentino ingenti quantità di droga assortita, rifornendo un centinaio di “clienti” tra la zona del Montecio a Malo e nel centro di Schio, sulla collinetta del Castello. Anche se in realtà si trattava di “piazze itineranti”, sempre in luoghi di aggregazione frequentati soprattutto da giovani. Un centinaio gli assuntori abituali, clienti di tutte le età e di diversi ceti sociali, con forti sospetti sul legame tra questi ambienti e alcune morti per overdose recenti.

Un giro di affari ciascuno da svariate decine di migliaia di euro, incentrato su cocaina ed eroina, localizzato in due “avamposti” ricavati in aree pubbliche immerse nel verde, delle vere e proprie piazze di spaccio isolate non nuove ad essere “elette” come centro di compravendite illecite di sostanze illecite. Ma perfino le corsie di supermercati della zona erano state sfruttate per gli scambi illeciti. Non si tratta di quantità di droga risibili: l’esatta entità sarà comunicata dopo i sequestri avvenuti stamattina nel corso delle operazioni di arresto. I due gruppi erano legati da reciproca conoscenza, ma agivano con modalità proprie e in zone diversificate, probabilmente concordate.

I carabinieri della Compagnia di Schio hanno sgominato i due gruppi di malviventi grazie ad un’indagine iniziata nell’ottobre del 2019, che sembra si fossero spartiti le due zone di riferimento. Due filoni distinti ma di fatto paralleli, portati avanti fino alla conclusione odierna con gli ordini di cattura. Si trattava di un’articolata doppia banda di distributori di droga che si riforniva da un canale principale di Vicenza. Entrambe le “batterie” di pusher sono composte da connazionali giunti in Italia dalla Nigeria e in un caso unico dal Gambia. Tutti hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni. Secondo il Colonnello dell’Arma Nicola Bianchi “con queste due operazioni sono state letteralmente smantellate le piazze di spiaccio di Malo e Schio”.

Gente che vive di espedienti, specializzata nel commercio nero di cocaina, eroina hashish e marijuana, che potrebbero rappresentare distributori non solo di sballo ma anche di morte, considerando i casi di overdose registrati negli ultimi tempi nell’Altovicentino. Otto arresti sono avvenuti stamattina dopo il blitz coordinato dal comando provinciale, vista l’ampia portata del “giro d’affari” impiegando circa 100 militari stamattina per l’ultima fase dell’operazione. Due dei destinatari dell’ordine di cattura si trovavano invece già in cella nel carcere del capoluogo berico, per gli altri attesa dell’udienza di convalida dopo la flagranza di reato per buona parte di essi, trovati in possesso di non meglio precisate quantità di droga.

Destinatari delle sostanze proibite tanti giovani della zona, ma non solo, più le fasce d’età sarebbero “rappresentate” secondo quanto emerso nel corso delle indagini. Quasi tutti clienti “fissi” residenti nell’Altovicentino, che saranno identificati e i loro nominativi segnalati alle autorità competenti. E’ in corso una conferenza stampa a Vicenza per descrivere i dettagli dell’operazione.