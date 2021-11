Mezza Maratona dei 6 Comuni, si torna a correre dopo due anni in “gara unica”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco più di 21 chilometri da correre tutti d’un fiato per lasciarsi alle spalle, almeno durante la manifestazione sportiva, tutte le scorie e i pensieri legati alla pandemia di Covid-19 che aveva costretto gli organizzatori ad annullare l’edizione 2021. Si torna invece a “galoppare” sui piedi più o meno alati il prossimo week end con la Mezza Maratona dei 6 Comuni, un evento agonistico che da anni rappresenta un “cult” dell’Altovicentino e che vedrà parecchi runners competere tra loro, chi per un piazzamento prestigioso e chi nella sfida personale contro il cronometro.

Pronti allo start nella mattina di domenica 7 novembre sulla classica distanza dei 21.097 metri. E per un numero “13” che deve portare bene, quello della ripresa della “Mezza” che giunge appunto alla sua tredicesima edizione. E’ prevista la partecipazione di circa 600 atleti, provenienti praticamente da tutta Italia.

Il tracciato di gara è stato confermato e corrisponde a quello del 2019 con partenza da Malo e arrivo a Villaverla passando per i territori comunali anche dei comuni di Marano Vicentino e Thiene. Un percorso abbastanza agevole e veloce, con un massimo di pendenza di 5 metri. “Quest’anno siamo tornati alle origini puntando tutto sulla Mezza Maratona – si è detto in sede di presentazione dell’evento -. Da dire che abbiamo iniziato a organizzare la competizione lo scorso maggio e all’epoca la situazione pandemica era ancora molto critica”. L’ultima volta, domenica 10 novembre 2019, a partecipare sulle tre distanze furono circa in mille.

Doveroso spiegare che il format della M6C con cui la corsa è conosciuta negli ambienti del podismo è stata mantenuta fedele all’evento originario, che coinvolgeva anche i comuni di Schio e San Vito. Per il 2021 non si correrà lungo le campagne dei due luoghi, comunque schierati nel gruppo organizzatore per storia e tradizione, in attesa di ripristinare in futuro al 100% il carnet di corse che coinvolgeva tutti e sei i territori

“Da qui, dunque, in accordo con tutti – spiega Pier Paolo Cattaneo, presidente di Team Italia Road Runners – è maturata la decisione di concentrarci solo sul percorso dei 21 km e non su quelli da 10 e 30 km. Sebbene Schio e San Vito di Leguzzano non vengano direttamente coinvolti dalla corsa, ci teniamo a ringraziarli per il sostegno che hanno dimostrato verso la M6C – che coordina l’evento assieme a Puro Sport -. Nonostante la proposta ridotta rispetto agli ultimi anni siamo contenti di poter ripartire e ci piace anche l’idea di poter ricominciare a vivere lo sport di nuovo tutti insieme, in un’unica gara”.