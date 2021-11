Scontro auto-moto nel traffico serale di punta. Ferito un motociclista di 23 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si arresta la triste serie di incidenti stradali sulle vie di comunicazione della provincia vicentina. Nel tardi pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30 a Piovene Rocchette, ad avere la peggio in seguito a una collisione tra veicoli è stato un giovane motociclista di 23 anni, soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso del polo ospedaliero di Santorso.

Lo scontro accidentale tra l’autovettura di marca e modello Peugeot 208 – condotta da una donna vicentina di 36 anni – e la motocicletta Yamaha guidata dal ragazzo è avvenuto in via Monte Pasubio nel territorio del paese altovicentino.

La dinamica ricostruita dagli agenti del consorzio di polizia locale parla di una manovra di immissione dell’automobile da una strada privata verso la via principale, con svolta verso sinistra attraversando la carreggiata in direzione Schio. In quel momento, in un orario in cui il traffico stradale è particolarmente denso, dalla corsia opposta a quella di immissione stava provenendo il 23enne in sella alla moto.

Lo scontro è avvenuto nel momento in cui una vettura che stava marciando lentamente ha concesso il passaggio per cortesia alla Peugeot in uscita dalla strada privata, mentre il motociclista invece non si era probabilmente avveduto della circostanza. Il 23enne, di cui non sono state rese note le iniziali e la provenienza, si trova da ieri sera in ospedale con traumi diffusi in corso di valutazione e prognosi di guarigione da definire, ma non risulta in pericolo di vita.