Oggi l’addio all’operaio di 49 anni morto nel sonno a Case di Malo

Sarà salutato oggi pomeriggio a Malo il 49enne trovato senza vita nella sua camera da letto giovedì scorso, dopo che da un paio di giorni era stato assente dal lavoro, attivando la richiesta di verificare le sue condizioni di saluteai Carabinieri. Purtroppo, Enrico Dalla Ca’ era già morto, probabilmente, da 24-48 ore.

Dopo aver avuto accesso nell’appartamento di Case di Malo, la frazione dove l’uomo viveva come unico inquilino, quanto si temeva ha trovato conferma nel ritrovamento del cadavere dell’uomo, nel suo letto. Probabilmente, Enrico è spirato nel sonno, senza poter chiedere aiuto. Si parla in questi casi, quindi, di morte per cause naturali.

Affranti i parenti più prossimi che vivono a Malo, nei giorni scorsi, alla notizia della morte improvvisa, così come i colleghi di lavoro che si erano insospettiti nel non vederlo arrivare in ditta – Dalla Ca’ era dipendente di una ditta dell’Altovicentino con mansioni di operaio – e senza dare notizie di sé. Il suo telefono era muto, altra circostanza che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine, intervenute con l’ausilio di una squadra dei vigili del fuoco per l’accesso nell’abitazione, chiusa dall’interno.

Gran lavoratore, il 49enne vicentino era conosciuto come persona semplice molto legata alle sue radici a Malo, con la passione per la pesca sportiva. Nato nel 1974, ex Alpino, era molto affezionato alle “Penne Nere” e faceva parte del gruppo locale. Aveva perso i genitori da qualche tempo e non aveva fratelli. Gli zii e i cugini saranno con lui oggi pomeriggio dalle 15 nel Duomo di Malo, dove sarà celebrata la funzione religiosa per il funerale.