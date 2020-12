Tenta di guadare il Leogra in auto: salvato dai pompieri – VIDEO

Alle 20.30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Braglio a Malo per salvare un automobilista finito nel centro del torrente Leogra, che ha tentato di attraversare con l’auto come aveva fatto altre volte, senza rendersi conto della portata d’acqua attuale.

L’uomo trascinato in mezzo al corso d’acqua è riuscito a salire sulla capotta della Nissan Terrano riuscendo a farsi notare e dare l’allarme.

I vigili del fuoco arrivati da Schio e da dVicenza con gli operatori speleo fluviali, hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo imbragato, l’hanno portato fuori in sicurezza. Il malcapitato in buono stato, ma infreddolito è stato assistito dal personale e fatto riscaldare a bordo dei mezzi dei vigili del fuoco. Successivamente con l’aiuto di un trattore i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dell’auto.