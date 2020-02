Malore in una fabbrica meccanica, muore operaio di 34 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia a Schio questa mattina nel capannone di un’azienda meccanica, la GLM in via Aspromonte in zona industriale, dove è stato trovato morto un operaio di soli 34 anni, Davide Lezza, di Schio. Il corpo esanime è stato rinvenuto dagli altri operai, quando si son accorti che da un po’ di tempo non le vedevano.

La richiesta di intervento al Suem 118 è stata immediata, ma al suo arrivo il medico dell’ambulanza ha potuto solo constatarne il decesso. L’ipotesi più probabile è che la morte sia stata dovuta a cause naturali: un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono comunque intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal dell’Ulss Pedemontana. Molto probabilmente il magistrato – informato dei fatti – chiederà ora che sul corpo dello sfortunato operaio sia effettuata l’autopsia.

Davide Lezza era originario di Valdastico – Pedescala per la precisione ma da qualche tempo viveva a Schio nel quartiere di Magrè. Collezionista di monete antiche, era anche un appassionato del gioco delle freccette, tanto da aver partecipato a tornei e campionati in diverse parti d’Italia.