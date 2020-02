Nasce l’Eco Podcast, per ascoltare le storie più belle del vicentino

Raccontare. La prima priorità della nostra testata è sempre stata narrarvi la cronaca quotidiana del vicentino, ma ci sono anche altri racconti che ci sono sempre interessati molti: le storie del nostro territorio.

E’ sempre stata una delle ambizioni della nostra testata, insieme al “pallino” per la tecnologia che ci ha portato ad offre fin dal primo giorno un servizio di ascolto di tutti gli articoli, dando a chi ci segue la possibilità di scelta fra la lettura e l’ascolto delle notizie.

Da oggi queste due “idee fisse” – le storie e la tecnologia – trovano nell’Eco uno spazio dedicato, con un progetto che non ha uguali in tutto il Veneto: uno straordinario servizio di podcast per ascoltare storie di vita, imprese epiche e racconti locali. E lo faremo insieme ad altri protagonisti – partner e enti – del territorio.

Nasce infatti oggi “Eco Podcast”, una sezione di cui siamo davvero molto orgogliosi e che sarà disponibile sia sul nostro sito, andando all’apposita sezione in home page, che sulla nostra app (scaricabile da Apple Store e Google Play).

Per inaugurare questo nuovo progetto editoriale abbiamo scelto il 14 febbraio non a caso: cent’anni fa esatti, alle 11 di mattina, dall’aeroporto militare romano di Centocelle il pilota thienese Arturo Ferrarin partiva insieme al suo motorista Gino Capannini e a altri dieci equipaggi per un volo che ha fatto la storia dell’aviazione italiana: il Raid Roma–Tokyo, che solo il temerario e appassionato aviatore vicentino percorrerà interamente a bordo del suo biplano Ansaldo S.V.A. 9, ora esposto al Museo imperiale di Tokyo.

Una storia vicentina, di cui andare fieri, che ripercorreremo in 16 puntate (più una introduzione) tratte dal diario che lo stesso Ferrarin scrisse pochi mesi dopo l’impresa, “Il mio volo Roma-Tokyo”. Sarà insomma lui stesso a raccontarci con uno stile affascinante e coinvolgente la sfida tappa dopo tappa, i fatti che gli sono accaduti, i paesaggi che il suo sguardo ha ammirato. E lo farà grazie ad una voce d’eccezione, quella dell’attore, pure thienese, Davide Dolores, altra eccellenza espressa da questo territorio.

L’introduzione e le prime due puntate saranno disponibili oggi, anniversario della partenza del raid: l’introduzione questa mattina, la prima puntata questa sera dalle 20. Le puntate successive saranno disponibili con cadenza settimanale, tutti i venerdì, fino al 31 maggio, giorno dell’anniversario dell’arrivo a Tokyo. Tutte le puntate resteranno poi a disposizione, in qualsiasi momento, per l’ascolto.

Per voi (e anche per noi) sarà l’occasione per conoscere in un modo nuovo e moderno la storia di questa impresa, ai più sconosciuta. Una modalità di ascolto comoda (per chi non ha tempo, per chi vuole ascoltarla mentre guida od è impegnato in attività manuali) e anche facile, per tutte le persone che hanno difficoltà di lettura e per le quali la “voce” può diventare una compagnia.

La storia dell’impresa di Arturo Ferrarin sarà il nostro primo podcast, ma il nostro obiettivo è in futuro accompagnarvi nell’ascolto di altre storie e di altri racconti, sempre a sfondo locale.

Ci auguriamo che questo nuovo progetto incontri il vostro interesse e sia di vostro gradimento. Per chi volesse coinvolgerci in storie da raccontare, scriveteci a redazione@ecovicentino.it e studieremo insieme un progetto ad hoc tutto per voi.

Intanto, buon ascolto!