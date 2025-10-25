Anna Zilio, fissato per martedì 28 ottobre il funerale della maratoneta vicentina

È nel suo Comune di origine, Marano Vicentino, che si svolgeranno le esequie di Anna Zilio. La veglia di preghiera per la runner vicentina è fissata per lunedì 27 ottobre alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale. L’ultimo saluto, invece, avrà luogo il giorno dopo, martedì 28 ottobre, alle ore 9.30, sempre presso la Chiesa Parrocchiale.

Anna Zilio, 39 anni, era un volto conosciuto nel mondo della corsa e delle maratone. Lunedì 13 ottobre, nel pomeriggio, la tragica scoperta. I genitori dell’atleta maranese, che non riuscivano a mettersi in contatto con la figlia, l’hanno rinvenuta esanime nella sua casa di Verona.

