Dramma in azienda: 58enne muore infilzato da un pezzo di metallo

Dramma in un’azienda di Marano Vicentino nel tardo pomeriggio: un uomo di 58 anni è morto, infilzato al torace da un manufatto in metallo.

La tragedia si è consumata in via del Progresso, alla Bomar Engineering, impresa che dagli anni ’60 produce macchine ed attrezzature per panifici, pasticcerie e pizzerie sia in Italia che all’estero.

Dalle prime informazioni emerse, la vittima – Arturo Natoldi, residente a Marano Vicentino, classe 1964, sposato e padre di due figli – non sarebbe un dipendente dell’azienda ma una persona esterna, conoscente dei titolari, che si trovava sul posto e stava svolgendo un lavoro in autonomia. Il dramma si sarebbe consumato senza che vi fossero testimoni: i soccorsi, scattati quando le persone presenti in stabilimento si sono accorte di quanto accaduto. Inutile l’arrivo sul posto di una ambulanza e anche dell’elisoccorso: l’uomo era già deceduto.

Sul posto sono giunti anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana, a cui è affidata la ricostruzione di quanto accaduto e l’individuazione di eventuali responsabilità – e i carabinieri di Thiene, che del fatto hanno informato il pubblico ministero di turno: la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo d’inchiesta.