Fuori Festival Mav: Elsa Fornero, Chiara Mio e don Enrico Pajarin gli ospiti della terza serata

Giovedì 25 settembre, alle 20.30, presso la Metal B Srl di Marano Vicentino si terrà il terzo appuntamento dell’edizione 2025 del Fuori Festival Mav. Un importante convegno dal titolo “Disuguaglianze a confronto: reddito, opportunità, genere“.

L’incontro, che si svolgerà nell’ambito della 51° edizione del Mav Festival, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle crescenti disuguaglianze economiche e sociali, analizzando in particolare le differenze legate al reddito, all’accesso alle opportunità e alla parità di genere. Attraverso dati, testimonianze e analisi approfondite, i relatori offriranno una panoramica della situazione attuale, con uno sguardo anche al locale. A moderare l’incontro sarà il giornalista Diego Neri.



Interverranno: Elsa Maria Fornero, ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, professoressa onoraria di Economia presso l’Università di Torino; Chiara Mio, professoressa ordinaria, Venice School of Management, Università Ca’ Foscari di Venezia; don Enrico Pajarin, direttore della Caritas Diocesana Vicentina. L’iniziativa si propone di stimolare la riflessione su un fenomeno, quello delle disuguaglianze, che incide ed inciderà in maniera determinante sulla coesione sociale e sulla tenuta del contesto socio-economico.

L’assessore Alessandro Peron dichiara: “Una importante occasione di confronto aperto e costruttivo, capace di unire competenze accademiche, esperienza istituzionale e testimonianza sociale, per offrire ai cittadini e al territorio strumenti utili a comprendere meglio le sfide presenti e future e per approntare politiche che non lascino indietro nessuno”. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

