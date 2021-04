L’ex centro tamponi dell’Ulss 7 in palestra riapre i battenti. Ora solo per i maranesi

Solo fino a mercoledì scorso la struttura sportiva al coperto aveva ospitato centinaia di cittadini Over 80 e altre categorie determinate per la prima o la seconda inoculazione dei vaccini, prima del trasferimento del centro distrettuale per le somministrazioni “di massa” al Lanificio Conte di Schio. Di fatto “inaugurato” e attivo da venerdì della settimana scorsa. Mentre sul tema delle prenotazioni on line, da un paio di giorni ormai il servizio è tornato disponibile per gli anziani settantenni, in seguito alle nuove scorte di vaccini Pfizer ed ex AstraZeneca consegnate in quota alla Regione Veneto, consentendone la distribuzione alle varie Ulss territoriali.Una nota del Comune di Marano precisa alcuni dettagli operativi, dopo aver comunicato la riapertura della palestra. “Per accedere alla vaccinazione è necessario prenotare il vaccino dal portale predisposto dalla Regione Veneto, al link dell’azienda sanitaria. La prenotazione è attiva per la fascia d’età 70-79 anni, e anche per gli over 80 e le persone particolarmente vulnerabili, che saranno vaccinate nel polo allestito a Schio. I cittadini maranesi privi di rete sociale familiare o amicale, in difficoltà con strumenti informatici, per prenotare il vaccino potranno rivolgersi allo sportello comunale appositamente predisposto in piazza Silva 50, gestito dai volontari dell’associazione Marano Solidarietà“. Per accedere allo sportello è necessario prenotarsi al numero 334.5275550 lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.