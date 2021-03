Marano Vicentino, al via i lavori del ponte ciclo-pedonale tra via Aldo Moro e il Parco della Solidarietà

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del piccolo ponte ciclo-pedonale, largo 2,50 metri, che collegherà via Aldo Moro con il Parco della Solidarietà a Marano Vicentino.

L’intervento consentirà il collegamento tra il percorso ciclo-pedonale che costeggia lateralmente via Aldo Moro e il Parco della Solidarietà e, oltrepassando la Roggia dei Molini, consentirà un terzo ingresso al Parco, da sud.

La realizzazione di questo ponticello è resa possibile grazie all’accordo raggiunto tra il Comune e la ditta Adler Evo (ex Rossifloor): la ditta ha concesso in comodato al Comune una porzione d’area necessaria alla realizzazione dell’intervento. Il manufatto è stato progettato ponendo l’attenzione alla durabilità, funzionalità, sostenibilità dei materiali ed economicità, oltre che all’accessibilità: la struttura della passerella sarà realizzata con travi metalliche e la pavimentazione con doghe in legno composito, un materiale innovativo, riciclabile e duraturo, composto da residui di lavorazione del legno, senza l’abbattimento di nuovi alberi.

Anche il tratto di ciclo-pedonale di collegamento con il percorso esistente sarà realizzato con una pavimentazione in conglomerato ecologico ed ecocompatibile.

L’intervento sarà completato con un’illuminazione a LED e il percorso sarà accessibile e fruibile per tutti: pedoni, ciclisti e persone con ridotta capacità motoria. Il costo complessivo dell’opera è di 50mila euro e i lavori sono eseguiti dalla ditta Schiavo di Schio, sotto la direzione dell’ingegnere Laura Locci.

Per consentire la realizzazione di un’area di cantiere saranno temporaneamente chiusi alla sosta alcuni parcheggi ubicati al termine di via Moro e accanto alla Roggia dei Molini. I lavori sono completati entro giugno 2021.

“Si tratta di un piccolo intervento, ma molto importante, atteso da molti anni dai cittadini maranesi”, aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Alessandra Cavedon. “Grazie al positivo accordo raggiunto con la ditta Adler Evo si è potuta completare la progettazione e ora dare avvio ai lavori. Oltre ad essere un nuovo accesso al Parco della Solidarietà, ora anche uno dal lato Sud, questo diventerà per i pedoni, i ciclisti e gli utenti deboli il principale collegamento, in completa sicurezza, tra la zona di via Santa Lucia e il centro del paese. Un’alternativa anche al passaggio, privo di marciapiede, che si trova all’incrocio tra via Santa Lucia e via Marconi”.