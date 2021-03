Proseguono i lavori del primo stralcio della variante SP 46 “Destra Leogra”

Stanno proseguendo i lavori del primo stralcio della variante alla Sp 46 “Destra Leogra” iniziati lo scorso aprile per dare continuità alla strada provinciale senza attraversare il centro di Schio. Questo primo intervento prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Ponte d’Oro e Viale Europa Unita con due nuove rotatorie, l’eliminazione della rotatoria presente su viale Europa Unita e la realizzazione di una strada di inserimento veloce per la vicina caserma dei Vigili del Fuoco.

Al momento i lavori ultimati riguardano i sottoservizi, la posa del nuovo tratto di acquedotto che va a migliorare la rete di distribuzione dell’area, il sottopasso di via Campagna e la posa del primo strato bituminoso del tratto di strada al centro dell’intervento. Da ultimare, ora, le due rotatorie d’innesto per procedere con l’asfaltatura finale. Per consentire i lavori, quindi, dal 18 fino al 16 aprile è istituito il senso unico alternato in viale Europa Unita e in via Ponte d’Oro in corrispondenza delle due nuove rotatorie.Il nuovo svincolo di raccordo consentirà di alleggerire il traffico proveniente dal traforo che attraversa la città per dirigersi verso al zona industriale. Come dimostrato dal Piano Urbano del Traffico, grazie alla deviazione su via dell’Artigianato, la diminuzione dei veicoli in transito su viale Europa Unita e viale dell’Industria è del 30%.

“Inevitabilmente, i lavori di completamento delle due rotatorie comporteranno un rallentamento del normale scorrimento del traffico con conseguenti disagi alla circolazione. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio, ma tra poco più di un mese questo intervento dimostrerà la sua validità per il miglioramento della viabilità di Schio”, dice il Sindaco, Valter Orsi. “Questi lavori, del valore di circa tre milioni di euro per il 30% coperti da contributi della provincia e per il restante da risorse comunali, sono da ritenersi strategici per arrivare alla definizione del prolungamento viario conosciuto come “Destra Leogra”, di cui la fase progettuale è già in corso da parte di Provincia di Vicenza”.

I termine dei lavori del primo stralcio, previsti per la metà di aprile, coincideranno con l’inizio dell’intervento di miglioramento sismico del Ponte sul Leogra: dopo una prima fase che si concentrerà sull’impalcato (ovvero sulla parte portante della struttura), è previsto il sollevamento del ponte stesso per la sostituzione dei giunti.